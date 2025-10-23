Cerrar X
Nacional

Rechaza Presidencia ataques de EUA a embarcaciones

Claudia Sheinbaum rechazó los ataques de EUA contra embarcaciones fuera de su territorio y reiteró que México actuará con apego al derecho internacional

  • 23
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó este jueves su rechazo a los ataques realizados por Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico fuera de su territorio, al tiempo que reafirmó que México actuará siempre conforme al derecho internacional y en defensa de su soberanía.

“Obviamente nosotros no estamos de acuerdo”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, en referencia a las acciones militares estadounidenses en aguas internacionales.

Sheinbaum recordó que existen leyes internacionales que regulan la actuación frente a presuntos transportes de drogas o armas, y aseguró que el Gobierno mexicano ya manifestó su postura al Gobierno de Estados Unidos y de manera pública.

“Hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga o de armas en aguas internacionales, y así lo hemos manifestado al Gobierno de Estados Unidos y públicamente”, subrayó.

La mandataria destacó que su administración mantiene un diálogo respetuoso pero firme con Washington, sin renunciar a los principios de soberanía y libre determinación.

“Mantenemos un diálogo franco, pero sin renunciar nunca a nuestros principios de soberanía, libre determinación y autodeterminación del pueblo de México”, afirmó.

Además, recordó que su Gobierno modificó la Constitución para reforzar el sentido de soberanía nacional.

“Incluso modificamos la Constitución para fortalecer el sentido de soberanía en el artículo 40, frente a cualquier intervencionismo o injerencismo”, añadió.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que la administración del presidente Donald Trump ampliara sus operaciones militares contra el narcotráfico con ataques a embarcaciones en el Pacífico, cerca de Colombia, tras acciones previas en el Caribe, cerca de Venezuela.

Aunque evitó comentar directamente los recientes intercambios verbales entre Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro, Sheinbaum llamó al respeto diplomático y a la cooperación internacional.

“Cada quien tiene sus formas de enfrentar algún debate internacional o la relación con Estados Unidos”, expresó.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal subrayó que México continuará defendiendo su soberanía, pero también su compromiso con la cooperación en materia de seguridad.


Comentarios

