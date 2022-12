Recibe México a familia del ex presidente Pedro Castillo

La esposa e hijos del ex mandatario peruano fueron recibidos para darles asilo político tras la crisis que azota el país.

El director general para América del Sur en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Martín Borrego Llorente, recibió a la familia del ex presidente de Perú, Pedro Castillo, en su llegada al país gobernado por Andrés Manuel López Obrador, esto tras concederles asilo político.

Además de la familia del ex mandatario federal, el embajador de México en Lima, capital de Perú, Pablo Monroy, fue declarada como persona 'non grata' en la nación, por lo que se le ordenó salir del país; aún no arriba a México.

'Fieles a nuestra tradición diplomática y orgullo de la política exterior mexicana que sigue salvando vidas en América Latina', publicó Borrego Llorente.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador notificó que a pesar de la crisis que azota Perú y la medida optada por el gobierno sobre Monroy, México no ha roto relaciones diplomáticas con la nación.

'Necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que trabajan y radican en Perú. La embajada continúa en su función, ya está nombrado un encargado', comentó el mandatario mexicano.

Según el Ejecutivo, el derecho al asilo tanto para Castillo como para su familia fue lo que molestó a las autoridades de Perú.