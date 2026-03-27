Recibe Tribunal acta de defunción de 'El Mencho'; destraba caso

El proceso penal contra Nemesio Oseguera Cervantes dio un giro clave luego de que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito recibiera finalmente su acta de defunción, documento indispensable para avanzar en la resolución del expediente.

La entrega del registro oficial pone fin a semanas de retrasos provocados por la falta de este documento, requerido para determinar el sobreseimiento del caso.

Retrasos por falta de documento oficial

Desde finales de febrero, el tribunal había solicitado en varias ocasiones al Ministerio Público Federal y a la Fiscalía General de la República el acta de defunción del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, ambas instancias argumentaron obstáculos administrativos e incluso señalaron que la obtención del documento correspondía a la defensa, postura que fue rechazada por los magistrados.

El tribunal insistió en que, al tratarse de un documento público, su obtención es responsabilidad del Estado.

Intervención de registros civiles destraba el proceso

Ante la falta de respuesta, los jueces solicitaron apoyo directo a los registros civiles de Jalisco y la Ciudad de México. Finalmente, el documento fue remitido por autoridades de Jalisco, lo que permitió reactivar el caso.

Con ello, los magistrados ya pueden analizar la apelación presentada por el Ministerio Público y determinar el cierre legal del proceso.

El expediente judicial deriva de una orden de aprehensión por delincuencia organizada relacionada con el asesinato de José de Jesús Gallegos Álvarez, exsecretario de Turismo de Jalisco en 2013.

Aunque en un inicio el crimen no fue vinculado al narcotráfico, las investigaciones posteriores señalaron la presunta autoría intelectual del líder criminal.

Cabe recordar que en septiembre de 2025 un juez federal declaró prescrita la causa penal, decisión que fue impugnada por la fiscalía y dio origen a la actual revisión en tribunal colegiado.

Muerte tras operativo en Jalisco

De acuerdo con el acta de defunción, Oseguera Cervantes murió el 22 de febrero de 2026 tras resultar herido durante un operativo en la sierra de Tapalpa, Jalisco.

Dicho documento establece que la causa de muerte fue un conjunto de traumatismos provocados por impactos de arma de fuego, registrados durante el enfrentamiento con fuerzas federales.

El fallecimiento ocurrió mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México.

Con el acta ya integrada al expediente, el tribunal podrá determinar el sobreseimiento del caso, lo que implicaría cerrar el proceso penal y dejar sin efecto la orden de captura que aún estaba vigente.

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