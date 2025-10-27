Reciben más de 70 mil familias afectadas por lluvias $20,000

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que 70 mil 256 familias afectadas por las lluvias extraordinarias ocurridas entre el 6 y 9 de octubre ya recibieron un primer pago de $20 mil pesos como parte del apoyo federal para la reparación de viviendas.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Montiel detalló que el Gobierno de México ha entregado más de $1,405 millones de pesos a los damnificados en los cinco estados con declaratoria de emergencia.

“Hasta el día de ayer, los cinco estados han recibido sus apoyos, ya han recibido su primer pago 70 mil 256 familias para la reparación de sus viviendas y sortear esta situación”, explicó la funcionaria.

Con corte al 26 de octubre, el Gobierno federal ha censado 103 mil 245 viviendas en 119 municipios afectados.

Avanza la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar

Montiel también informó que continúa la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, que se realiza del 10 de octubre al 10 de noviembre.

Hasta el momento, 1,349,462 mujeres han recibido su tarjeta, con la cual recibirán $3 mil pesos bimestrales.

220 caminos ya liberados y 87% de escuelas rehabilitadas

Por su parte, Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reportó que 220 de los 288 caminos afectados por las lluvias ya fueron liberados completamente.

“Ya Puebla, Querétaro y San Luis Potosí están completamente comunicados, en Hidalgo y Veracruz continuamos con los trabajos en zonas de difícil acceso”, señaló.

El funcionario agregó que todas las comunidades afectadas ya cuentan con energía eléctrica y que las escuelas dañadas presentan un avance del 87% en su rehabilitación, es decir, 1,267 de 1,465 ya fueron reparadas.

Por otra parte, el Gobierno federal aseguró que continuará con las labores de reconstrucción y apoyo directo a las familias afectadas hasta lograr la recuperación total en las zonas dañadas.

