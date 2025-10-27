Cerrar X
70_mil_familias_apoyo_20_mil_pesos_7e363ee24d
Nacional

Reciben más de 70 mil familias afectadas por lluvias $20,000

El Gobierno federal ha entregado más de $1,405 millones de pesos en apoyos a 70,256 familias afectadas por las lluvias, además 220 caminos ya se liberaron

  • 27
  • Octubre
    2025

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que 70 mil 256 familias afectadas por las lluvias extraordinarias ocurridas entre el 6 y 9 de octubre ya recibieron un primer pago de $20 mil pesos como parte del apoyo federal para la reparación de viviendas.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Montiel detalló que el Gobierno de México ha entregado más de $1,405 millones de pesos a los damnificados en los cinco estados con declaratoria de emergencia.

“Hasta el día de ayer, los cinco estados han recibido sus apoyos, ya han recibido su primer pago 70 mil 256 familias para la reparación de sus viviendas y sortear esta situación”, explicó la funcionaria.

Con corte al 26 de octubre, el Gobierno federal ha censado 103 mil 245 viviendas en 119 municipios afectados.

Avanza la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar

Montiel también informó que continúa la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, que se realiza del 10 de octubre al 10 de noviembre.

Hasta el momento, 1,349,462 mujeres han recibido su tarjeta, con la cual recibirán $3 mil pesos bimestrales.

220 caminos ya liberados y 87% de escuelas rehabilitadas

Por su parte, Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reportó que 220 de los 288 caminos afectados por las lluvias ya fueron liberados completamente.

“Ya Puebla, Querétaro y San Luis Potosí están completamente comunicados, en Hidalgo y Veracruz continuamos con los trabajos en zonas de difícil acceso”, señaló.

EH UNA FOTO.jpg

El funcionario agregó que todas las comunidades afectadas ya cuentan con energía eléctrica y que las escuelas dañadas presentan un avance del 87% en su rehabilitación, es decir, 1,267 de 1,465 ya fueron reparadas.

Por otra parte, el Gobierno federal aseguró que continuará con las labores de reconstrucción y apoyo directo a las familias afectadas hasta lograr la recuperación total en las zonas dañadas.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_28_at_4_01_50_PM_bd793bd2ea
'Latiendo con Amor' logra operaciones de corazón a cinco niños
Whats_App_Image_2025_10_27_at_5_21_50_PM_42057456a1
Promueven el bienestar de pacientes reumáticos
EH_FOTO_VERTICAL_96_9cc7048bc7
Exhortan a instalar espacios de lactancia en centros laborales
publicidad

Últimas Noticias

FO_78_U6_Y_dafd65cc5f
Llega el frío: momento de proteger tuberías y medidores del agua
Whats_App_Image_2025_10_28_at_5_56_13_PM_1d3931e4ed
Inicia San Pedro operativo; espera 15 mil visitantes en panteones
EH_UNA_FOTO_9_98e2af5c1f
Calaveritas de azúcar como ícono del Día de Muertos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×