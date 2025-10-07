Recolectan más de 6 mil armas con 'Sí al Desarme, sí a la Paz'

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció que el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha permitido recolectar 6 mil 420 armas de fuego desde el 10 de enero hasta la fecha, como parte de una estrategia nacional para fomentar la cultura de la paz y disminuir los índices de violencia.

El programa, impulsado por el Gobierno de México, se desarrolla en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con el apoyo de la Iglesia católica, que invita a la ciudadanía a entregar sus armas de manera anónima y voluntaria a cambio de dinero en efectivo.

#Hoy dimos avances de #SíAlDesarmeSíALaPaz, acción con la que se han canjeado de manera voluntaria y anónima 6 mil 420 armas de fuego por dinero en efectivo, en 30 entidades. La próxima semana el módulo estará en Apodaca, #NuevoLeón. 🇲🇽🕊️ @Claudiashein @RocioBarcenaM @Defensamx1 pic.twitter.com/pOyPFjGJnG — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 7, 2025

Armas canjeadas y sensibilización infantil

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación, de las 6 mil 420 armas recolectadas, 1,967 son armas largas, 3,809 armas cortas y 644 granadas.

Además, se intercambiaron 5,821 juguetes bélicos por educativos, con el fin de promover entre niñas y niños la importancia de la no violencia y la resolución pacífica de conflictos.

“Continuamos con el desarme y la paz con la colaboración de la Sedena y la Iglesia Católica, para invitar a la población a intercambiar de manera anónima sus armas por dinero en efectivo”, expresó Rodríguez Velázquez.

Jornadas en varios estados y próximos eventos

El programa ha recorrido diversas entidades del país. En septiembre, se realizaron jornadas de canje en Tlaquepaque, Jalisco (del 8 al 13) y en Guadalupe, Nuevo León (del 22 al 26).

La próxima jornada de desarme se llevará a cabo el 14 de octubre en Apodaca, Nuevo León, donde se espera una participación masiva de la ciudadanía.

Avances sociales y programas complementarios

Rosa Icela Rodríguez destacó que la estrategia se complementa con programas sociales y de justicia cívica. Gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, se ha logrado alcanzar a más de 2 millones 485 mil personas y brindar 3 millones 795 mil atenciones en municipios prioritarios.

Asimismo, 1,863 jóvenes se incorporaron al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” en estas zonas.

En Tlaquepaque, se instaló el Consejo de Paz y Justicia Cívica Municipal, mientras que, a través del Tianguis del Bienestar, se han entregado 1 millón 659 mil artículos nuevos y 105 toneladas de bienes decomisados en 21 municipios de Oaxaca y Guerrero, beneficiando a más de 55 mil 900 familias.

Un llamado a la unidad por la paz

La titular de Gobernación concluyó su informe con un mensaje de unidad nacional:

“Nada detiene una nación cuando es su pueblo quien la sostiene y la defiende con orgullo”.

