Recorte al INE afectará proyectos de participación ciudadana

El recorte de mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para 2025, equivalente al 6.6% de su solicitud original, afectará diversos proyectos orientados a fomentar la participación ciudadana, la cultura cívica y la actualización de la credencial para votar, aunque no comprometerá las actividades esenciales del organismo ni la preparación del mega proceso electoral 2026-2027.

Consejeros y funcionarios del INE aseguraron que la reducción fue absorbida sin poner en riesgo las tareas sustantivas.

“Se tuvo el cuidado de no dejar sin cobertura financiera ninguna actividad sustancial y mucho menos restar operatividad a los procesos electorales que estarán iniciando el próximo año”, afirmó la consejera Norma de la Cruz, presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto.

El próximo proceso electoral será histórico, ya que incluirá elecciones federales, como la renovación de la Cámara de Diputados, además de comicios locales para gubernaturas, presidencias municipales, alcaldías de la Ciudad de México y la elección de jueces y magistrados.

También se contempla la posibilidad de adelantar en 2027 la consulta de Revocación de Mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, propuesta impulsada por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar.

Para este tipo de ejercicios el INE suele solicitar un “presupuesto precautorio”.

Sin embargo, al no existir una convocatoria específica, los 3 mil 119 millones propuestos para ese rubro fueron eliminados. De forma paralela, la Cámara de Diputados determinó el recorte de mil millones de pesos.

Ante la nueva realidad presupuestal, especialistas del INE realizaron una “armonización” interna que implicó ajustes en áreas como Capacitación y Educación Electoral, Registro Federal de Electores, Secretariado y unidades técnicas de Género, Fiscalización y Vinculación con organismos estatales.

Al final, el Instituto operará con un presupuesto total de 14 mil 099 millones de pesos en 2025: 12 mil 345 millones destinados a su operación básica, principalmente nómina, y mil 757 millones para proyectos específicos.

El financiamiento a partidos políticos, por 7 mil 737.2 millones, quedó intacto.

Entre los recortes más significativos destacan la reducción de 90.7% al proyecto de promoción del voto en el extranjero; 98.1% a la campaña de actualización del padrón y credencialización; y 85.6% al programa de modernización de servicios de comunicación del Registro Federal de Electores.

Tras su aprobación en comisión, el ajuste pasará a votación en la Junta General Ejecutiva y posteriormente al Consejo General del INE.

