Recuerda Sheinbaum el Día de las Heroínas Anónimas de la Patria

De igual manera y a un día de la celebración del Día de la Independencia, la mandataria apuntó que esta se construye día a día

Durante su visita a Toluca, como parte de su Gira de Rendición de Cuentas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó que este domingo se conmemora un día muy destacado dentro del calendario cívico.

Se trata del Día de las Heroínas Anónimas de la Patria, el cual se recuerda este 14 de septiembre y busca recordar a todas esas mujeres que a lo largo de la historia han contribuido en la construcción del país, sin ser reconocidas.

G011iNdXMAEGY3n.jpg

“Una hermosa mujer que hoy reconocemos, a Manuela Molina. Pues como ella, muchas mujeres en la historia de México. Y es importante para las niñas, para las jóvenes, saber que México se ha construido con grandes héroes, pero también grandes heroínas que forjaron a nuestro país”, agregó.

De igual manera y a un día de la celebración del Día de la Independencia, la mandataria apuntó que esta se construye día a día y no solamente durante la celebración de las fiestas patrias.

2025-09-14_La_Transformacion_Avanza_en_Estado_de_Mexico_26_SLE.jpg

“Hoy, a un día de celebrar el Grito de Independencia, en este mes de la patria sabemos las mexicanas y los mexicanos que la independencia se conquista todos los días y que en nuestra mente, nuestro corazón y en la historia de México sabemos que México es un país libre, independiente y soberano, y que así lo va a seguir siendo por voluntad de su pueblo”, expresó. 

2025-09-14_La_Transformacion_Avanza_en_Estado_de_Mexico_06_SLE.jpg

G011iNJX0AAgngp.jpg


