Recupera Conagua 4 mil millones de m³ de agua en concesiones

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, gracias al proceso de ordenamiento de concesiones, se han recuperado 4 mil millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a garantizar el suministro de la Ciudad de México por cuatro años.

El director de Conagua, Efraín Morales López, explicó que el organismo trabaja en una propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y en la creación de una nueva Ley General de Aguas, que será presentada el próximo lunes.

“El objetivo es fortalecer las facultades de la autoridad del agua para generar una mejor rectoría del Estado y evitar un mercado negro de concesiones, es decir, detener la venta entre particulares”, declaró.

Morales detalló que han sido revisados más de 536 mil títulos de concesión en todo el país, a través de inspecciones y denuncias ciudadanas.

“Esto ha generado afectaciones entre las que se encuentra el acaparamiento, el sobre concesionamiento, un deterioro importante de la infraestructura y quizá uno de los más sentidos es el que tiene que ver con una distribución desigual del agua en nuestro país”, señaló.

Conagua también trabaja en la creación de una ventanilla única para simplificar trámites y reducir riesgos de corrupción.

“Esto va a ayudar sobre todo a pequeños y medianos productores agrícolas que en primer lugar van a tener la certeza jurídica de sus aprovechamientos y con ello van a poder acceder a créditos, subsidios y programas”, dijo Morales.

Endurecerán sanciones

Cabe señalar que La nueva legislación también contempla penas más severas contra quienes incurran en acaparamiento y venta de concesiones.

Actualmente, las multas oscilan entre 260 y 26 mil UMAS; sin embargo, la propuesta busca llevarlas hasta 50 mil UMAS, equivalentes a más de 5 mil 600 pesos.

“Las penas que se tienen actualmente no inhiben estas conductas”, puntualizó Morales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la propuesta y subrayó: “La idea es que sea un catálogo de delitos especiales dentro de la Ley de Aguas Nacionales”.

