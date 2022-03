Reforma eléctrica ya está en 'debate final', dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la reforma eléctrica ya se encuentra en el "debate final" en la Cámara de Diputados.

Adelantó que sería para antes de Semana Santa que los legisladores ya estarían votando por la actualización a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Dicha reforma establece que el litio será un mineral estratégico que quedaría bajo el dominio de la nación.

Durante su conferencia de prensa matutina el mandatario aseguró que en gobiernos pasados había preferencias hacia empresas extranjeras y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo menos presencia.

Nuevamente, López Obrador aseguró que tiendas de conveniencia pagan menos en el servicio eléctrico que una familia de clase media.

En días pasados el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, comentó que la reforma eléctrica debe respetar los contratos para que se le brinda seguridad a empresas.

Respecto a esto, el mandatario mexicano comentó que "respeta" la postura del embajador, pero dijo que ellos tienen una postura y que planean "defenderla".

"La esperanza mía es que tengamos un out come que va a apoyar esta relación económica entre Estados Unidos y México y que se respeten los contratos, los acuerdos que se han hecho con el tiempo entre empresas que por debajo de las leyes que existían, han existido, porque si no hay confianza, no va a haber inversión, necesitamos inversión", expresó Salazar.