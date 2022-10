Reforma militar del PRI fue con apoyo de Morena y AMLO: Adán

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aclaró que la reforma militar para que las fuerzas armadas tengan presencia en las calles fue no solo una colaboración con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que se realizó con el apoyo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y tuvo de aval a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Del mismo modo detalló que en la reunión con los diputados de Morena explicó que tuvo una reunión el 30 de agosto con el coordinador de dicho partido, Ignacio Mier, quien le habló sobre el 'acuerdo político' con el PRI.

'Me llamó y me dijo 'oye, quiero platicar contigo', y lo vine a ver. Yo sentía que me quería comentar algo. Hablamos del informe y al final me pregunta, 'oye y no te han visto nuestros amigos?', Y le digo 'ay Nacho, ¿de qué amigos me hablas?', 'esos con los que platicábamos la reforma eléctrica', y le digo 'no pues a uno de ellos no quiero ni verlo', y me dice 'fíjate que me buscaron y nos invitan a construir un consenso', y le pregunto '¿consenso de qué?', 'Pues de la Guardia civil', y le digo 'en qué consiste ese consenso', y me dice 'en una reforma constitucional para que pasemos de cinco a nueve años en término de la duración'', narró.