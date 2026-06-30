Refuerza Salud estrategia para eliminar el VIH en 2030

David Kershenobich destacó que las pruebas de detección y el tratamiento son gratuitos para toda la población, con o sin seguridad social

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El Gobierno de México reafirmó su objetivo de eliminar el VIH como problema de salud pública para el año 2030 mediante una estrategia que fortalece la detección oportuna, el acceso gratuito al tratamiento y la prevención en todo el país.

Durante la conferencia matutina de este martes, el secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que los avances científicos han cambiado el panorama de la enfermedad y permiten que las personas que reciben tratamiento tengan una expectativa y calidad de vida prácticamente normal.

"Hoy, gracias a los avances que ha habido en investigación, al compromiso y a la solidaridad con las personas que tienen VIH, la expectativa y la calidad de vida de una persona que está con VIH es prácticamente normal. En la Secretaría de Salud ratificamos el compromiso de eliminar el VIH para el año 2030", afirmó.

Pruebas gratuitas para toda la población

Destacó que cualquier persona puede realizarse la prueba rápida de VIH de forma gratuita, sin importar si cuenta o no con seguridad social.

Las pruebas están disponibles en:

Unidades de primer nivel de atención en las 32 entidades del país.

Ferias de la salud mediante jornadas comunitarias.

Campañas en escuelas.

Centros de trabajo.

Unidades especializadas del Sector Salud.

Kershenobich reiteró que la recomendación es que toda persona que haya iniciado su vida sexual se realice la prueba.

"La atención es gratuita y sin importar la derechohabiencia para realizarse la prueba de VIH", subrayó.

Informó que el tratamiento contra el VIH también es gratuito y el abasto de medicamentos está garantizado para los derechohabientes del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex, servicios estatales de salud, Fuerzas Armadas y Marina, así como para personas sin seguridad social a través de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), hospitales especializados y las clínicas CLI-SIDA del IMSS.

Añadió que los pacientes reciben medicamentos para al menos tres meses, lo que evita interrupciones en el tratamiento y reduce traslados innecesarios a las unidades médicas.

"Hoy todas las personas que viven con VIH y se conocen reciben su tratamiento de forma gratuita en su entidad y sin interrupciones", aseguró.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en México se estima que alrededor de 430 mil personas viven con VIH.

De ese total:

302 mil personas, equivalente al 70%, ya cuentan con un diagnóstico.

El 95% de quienes fueron diagnosticados recibe tratamiento.

El 95% de quienes están en tratamiento mantiene control viral.

Sin embargo, el principal desafío es localizar a las aproximadamente 128 mil personas que aún desconocen que viven con el virus.

"El reto importante de aquí al 2030 es precisamente la detección de 128 mil personas que aún no saben que viven con VIH", explicó Kershenobich.

El objetivo es cumplir con la meta internacional del 95-95-95: que el 95% de las personas con VIH conozca su diagnóstico, que el 95% de ellas reciba tratamiento y que el 95% logre mantener el virus bajo control.

Además del diagnóstico y tratamiento, la Secretaría de Salud reforzó el acceso a herramientas preventivas como la Profilaxis Preexposición (PrEP), dirigida a personas con mayor riesgo de adquirir el virus, y la Profilaxis Posexposición (PEP), que puede administrarse hasta 72 horas después de una posible exposición al VIH.

Explicó que la PrEP está disponible en los centros especializados, mientras que la PEP puede solicitarse en los servicios de urgencias de todo el país.

"Una persona que está indetectable ya no transmite la enfermedad. El control del VIH no sólo protege a la persona, sino que frena nuevas transmisiones", enfatizó.

Acceso universal como meta

Kershenobich sostuvo que México ya garantiza el acceso universal a la prevención, detección y atención del VIH como parte del fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, invitó a la población a consultar los canales oficiales de información y acudir a los servicios médicos para realizarse la prueba o resolver dudas sobre la enfermedad.