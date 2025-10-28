Refuerzan seguridad en Michoacán tras extorsión a productores

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional, se reunieron con autoridades de Michoacán y productores de limón para fortalecer la estrategia contra la extorsión.

García Harfuch señaló en X que se reforzarán las operaciones conjuntas del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, así como las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y detener a quienes amenacen la paz de la entidad.

Además, aseguró que el homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, con el General Secretario Ricardo Trevilla titular de @Defensamx1 nos reunimos con productores de limón, el gobernador @ARBedolla y otras autoridades locales, en Apatzingán, Michoacán, para escuchar sus inquietudes y fortalecer… pic.twitter.com/8XXZZ2ivTt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2025

El encuentro, de carácter privado, se realizó en las instalaciones de la 43/a. Zona Militar en Apatzingán. García Harfuch llegó a bordo de un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina, mientras que Trevilla Tejo arribó en otra unidad aérea.

Por tierra, personal de la Guardia Nacional realizaba patrullajes.

También participaron Juan Carlos Oseguera Cortés y Carlos Torres Piña, secretario de Seguridad Pública y fiscal general de Michoacán, respectivamente, así como el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo, no fue convocada al encuentro.

