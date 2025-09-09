Cerrar X
Nacional

Registra Federación caída del 32% en homicidios en 11 meses

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que los homicidios dolosos disminuyeron 32% en 11 meses

  • 09
  • Septiembre
    2025

Durante la conferencia matutina de este martes, la estrategia de seguridad del Gobierno Federal mostró en agosto de 2025 uno de sus mejores balances. 

Según el informe presentado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos disminuyeron 32% en once meses, al pasar de un promedio diario de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 59.2 en agosto de 2025, el nivel más bajo para este mes en años recientes.

Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema, explicó que en los últimos 11 meses se ha mantenido una curva descendente en los homicidios dolosos, marcando un mínimo histórico en agosto.

“En los últimos 11 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja”, destacó Figueroa.

De 86 a 59 homicidios diarios

En septiembre de 2024 se reportó un promedio de 86.9 homicidios diarios, mientras que para agosto de este año la cifra bajó a 59.2 casos diarios, lo que equivale a 27 asesinatos menos por día en comparación con el año anterior.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 9.14.39 AM.jpeg

Agosto marca un mínimo histórico

Cabe señalar que el reporte subrayó que agosto de 2025 es el mes con el promedio diario de homicidios más bajo en comparación con el mismo periodo de años anteriores, lo que refuerza la tendencia descendente.

En la misma conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer resultados de las acciones federales.

En las últimas dos semanas:

  • 1,600 personas detenidas
  • 552 armas de fuego aseguradas
  • Más de 5 toneladas de drogas incautadas
  • 53 laboratorios desmantelados

Mientras que del 1 de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2025:

  • 31,400 detenidos
  • 16,048 armas aseguradas
  • 245 toneladas de drogas decomisadas
  • 1,408 laboratorios y áreas de concentración desmanteladas

Por otra parte, García Harfuch destacó que estos logros son producto de la coordinación entre las fuerzas federales, estatales y municipales, así como de la cooperación internacional en el combate al crimen organizado.

 


Comentarios

