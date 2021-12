Reitera AMLO que no habrá cierre de fronteras por Ómicron

Al hablar sobre la nueva variante Ómicron en México, el presidente López Obrador aseguró que no habrá cierre de fronteras

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que no habrá cierre de fronteras para evitar afectaciones en los sectores de comercio, turismo y economía de los países norteamericanos.

En conferencia de prensa matutino, el titular del Ejecutivo Federal citó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien el jueves anunció que no habrá mayores restricciones por la nueva variante Ómicron.

"El presidente Biden ha planteado de que van a tomar medidas sanitarias por esta nueva variante, pero que no se va a afectar el comercio, no se afecta el turismo, y lo más importante: No se cierran fronteras", dijo López Obrador.

Anuncia Joe Biden nuevas medidas antiCovid

El jueves por la tarde, el pueblo de Estados Unidos escuchó atento el mensaje del presidente Joe Biden, quien informó sobre las nuevas medidas contra el Covid-19 en el territorio, ante la nueva variante Ómicron.

Biden dio a conocer al pueblo estadounidense su plan de invierno, el cual contempla impulsar la vacuna de refuerzo entre adultos, ampliar el número de inoculaciones entre niños y aumentar el acceso a pruebas gratuitas en el hogar; así como incrementar la protección en los lugares de trabajo.