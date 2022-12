Reitera AMLO que para México, Pedro Castillo es presidente

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que para el país Pedro Castillo continúa siendo el presidente de Perú, a pesar de encontrarse en prisión tras una decisión del Congreso peruano y acusarlo de varios crímenes.

'Si no hay elementos, no hay pruebas, sino nada más es porque yo quería y yo soy muy importante, y como no me tomaron en cuenta, pues me voy, además me están tirando un lazo los del bloque conservador', refutó el Ejecutivo.