Reitera AMLO su compromiso en Caso Ayotzinapa

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró nuevamente su compromiso en el caso Ayotzinapa de 2014 en el que 43 estudiantes normalistas desaparecieron.

El mandatario aclaró que rechaza la 'verdad histórica', por lo que comentó que buscará aclarar el caso, castigará a los responsables e indagará para saber dónde se están los desaparecidos.

Cabe señalar que en días pasados se detuvo al militar encargado de la zona por estar supuestamente involucrado en la desaparición de los estudiantes normalistas.

Aseguró además que si los candidatos a la presidencia de 2018, Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional (PAN) o José Antonio Meade del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hubieran ganado la silla presidencial le hubieran dado 'carpetazo' al caso.

Asimismo, el Ejecutivo señaló que en el incidente no solo hay autores materiales e intelectuales involucrados, si no también aquellos que avalaron el actuar de las autoridades, las cuales según López Obrador, mintieron; según él fueron periodistas e intelectuales.

'Vamos a seguir dando pasos en el Caso Ayotzinapa y desde luego que va a seguir la investigación. Como la guacamaya y la chachalaca, que no estén gastando dinero a lo tonto y perdiendo tiempo porque no nos vamos a descarrilar, ya que le quedé muy claro, le tenemos toda la confianza a este señor Encinas, no se va a desgastar y no lo van a debilitar', finalizó.