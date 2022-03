Reitera Gallardo que no enviará agua a Nuevo León

El mandatario potosino aclaró que su estado también sufre una crisis por desabasto de agua en la entidad.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reiteró su postura de no enviar agua a Nuevo León, debido a que se estaría realizando un ecocidio a la Huasteca Potosina.

Por su parte, el mandatario del estado fronterizo, Samuel García, ha manifestado anteriormente que analizan la posibilidad de traer el agua a Nuevo León de otros estados del país, sin embargo, Gallardo Cardona ha expresado su rechazo, provocando que los habitantes neoloneses se manifiesten contra él en sus redes sociales.

Cabe señalar, que el gobernador ha publicado en su cuenta oficial de Facebook, imágenes señalando que "el agua potosina es de los potosinos".

Anterior a esto, los equipos varonil y femenil del Atlético de San Luis se tomaron la fotografía oficial para el torneo Clausura 2022 en el lago del Parque Tangamanga.

Y la más reciente y polémica declaración fue hace cuatro días cuando dijo que se amarraría a las máquinas para evitar que se lleven el agua de San Luis Potosí.

Esto sin duda ha causado escozor en los regiomontanos quienes no han tardado en reclamar al gobierno de San Luis Potosí, que sus paisanos salen del estado para buscar una mejor calidad de vida en Nuevo León.

Por ello, el gobernador Ricardo Gallardo envió un mensaje a la "razita" de Nuevo León.

"No es nada contra ustedes, no es nada contra las autoridades de Nuevo León. No es un tema de no querer dar, al contrario si nosotros tuviéramos suficiente para nosotros se las daríamos , pero a lo mejor ustedes no conocen los problemas que tenemos también en la zona metropolitana Soledad, San Luis Potosí con la falta de agua, es un tema igual o peor que el de ustedes ", aclaró el gobernador.

Sobre los insultos que recibe en sus redes sociales o la gente originaria de San Luis Potosí y que vive en Nuevo León dijo que "¡no se vale!".

"Lo quiero dejar muy en claro, porque no es un tema contra la razita de Nuevo León, al contrario aquí la razita de Nuevo León, la queremos mucho, no se les insulta como han estado insultando a nuestra raza de San Luis Potosí allá en Nuevo León, la verdad es que no se vale, pero cada quien tiene y maneja el léxico que quiere", sentenció Gallardo Cardona.

Finalmente, el gobernador reiteró su postura de continuar defendiendo que se lleve a cabo un ecocidio en la Huasteca Potosina y dijo que de esta manera cerrará el tema del agua porque se está haciendo más político que otra cosa.

Con información de Info7.