Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T112829_315_d5f477df41
Nacional

Reivindican a 'La Malintzin' como acto de justicia histórica

La mandataria federal fue injustamente señalada como traidora en la narrativa colonia que ignoró que fue una mujer esclavizada

  • 28
  • Noviembre
    2025

Durante los eventos Mujeres del Maíz, la exsenadora y activista Jesusa Rodríguez afirmó que dedicar el primer año de gobierno a las mujeres indígenas representa un acto de justicia histórica, al reconocer siglos de racismo, clasismo y exclusión.

Señaló que este sector ha sido marginado no solo por su origen, sino también por hablar una lengua materna.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó además su papel central en la preservación de las 68 lenguas originarias, al ser las principales transmisoras del idioma y la cultura. Aseguró que esta labor ha permitido que la identidad de los pueblos originarios siga viva a pesar de la historia de opresión.

La mandataria invitó a revisar de manera crítica la figura de Malintzin, quien por generaciones fue señalada como traidora. Explicó que esta visión es producto de una narrativa colonial que ignoró que fue una mujer esclavizada, usada como intérprete en un contexto de dominación militar y cultural.

Señaló que esta interpretación sesgada invisibilizó su inteligencia, su habilidad lingüística y su capacidad de sobrevivir en un entorno extremadamente adverso. Retomó la reflexión de Octavio Paz sobre el trauma heredado de la conquista, pero llamó a superar esa mirada que reduce a Malintzin a un símbolo negativo y que niega la grandeza de los pueblos originarios.

Sheinbaum también llamó a reconocer a otras mujeres indígenas históricas, como la hija de Moctezuma, así como a todas las mujeres que sostienen la vida comunitaria mediante conocimiento, trabajo y cuidado.

La voz de las mujeres indígenas hoy

En la conferencia matutina participó la artista otomí Marisela González González, quien ofreció un mensaje en su lengua originaria y celebró que este proyecto represente orgullo y reivindicación para las mujeres indígenas. Destacó que, con la llegada de la Presidenta, las mujeres indígenas sienten que también han llegado a espacios de decisión.

González afirmó que la figura de Malintzin se ha convertido en una inspiración para mujeres que enfrentan violencia en diferentes formas. Recordó que su historia muestra que una mujer indígena puede liberarse de la esclavitud y transformar su destino con ingenio y valentía.

Agregó que los pueblos originarios se han convertido en una voz que ya no permitirá ser silenciada, una voz que exige reconocimiento, dignidad y presencia en la vida pública del país.

Datos curiosos

  • Malintzin dominaba al menos tres lenguas, lo que la convirtió en pieza clave durante la conquista.
  • En México existen 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas.
  • El proyecto Mujeres del Maíz busca visibilizar el trabajo de mujeres indígenas artistas, artesanas y líderes comunitarias.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_samuel_garcia_4532326f0a
Pide Samuel junto a Sheinbaum que le aprueben presupuesto
0986f688_c89b_480a_b0ba_ac82f0f7b2d0_af048ed192
Tamaulipas refuerza compromiso contra la violencia a las mujeres
sheinbaum_mundial_social_4aa36b3ddc
Presenta Sheinbaum el programa 'Mundial Social' rumbo al 2026
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_7ad5cf85a2
¡Dulce venganza! Rayados derrota al América y está en Semifinales
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_65d8ebd84a
Decomisa Apodaca 200 kilos de pirotecnia ilegal
publicidad

Más Vistas

Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
Whats_App_Image_2025_11_27_at_2_06_42_PM_d221fdfb39
Ármate un plan lleno de actividades para el fin de semana
nacional_gertz_54e77bf4d8
Expedientes que esperan al próximo titular de la FGR
publicidad
×