Reivindican a 'La Malintzin' como acto de justicia histórica

Durante los eventos Mujeres del Maíz, la exsenadora y activista Jesusa Rodríguez afirmó que dedicar el primer año de gobierno a las mujeres indígenas representa un acto de justicia histórica, al reconocer siglos de racismo, clasismo y exclusión.

Señaló que este sector ha sido marginado no solo por su origen, sino también por hablar una lengua materna.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó además su papel central en la preservación de las 68 lenguas originarias, al ser las principales transmisoras del idioma y la cultura. Aseguró que esta labor ha permitido que la identidad de los pueblos originarios siga viva a pesar de la historia de opresión.

La mandataria invitó a revisar de manera crítica la figura de Malintzin, quien por generaciones fue señalada como traidora. Explicó que esta visión es producto de una narrativa colonial que ignoró que fue una mujer esclavizada, usada como intérprete en un contexto de dominación militar y cultural.

Señaló que esta interpretación sesgada invisibilizó su inteligencia, su habilidad lingüística y su capacidad de sobrevivir en un entorno extremadamente adverso. Retomó la reflexión de Octavio Paz sobre el trauma heredado de la conquista, pero llamó a superar esa mirada que reduce a Malintzin a un símbolo negativo y que niega la grandeza de los pueblos originarios.

Sheinbaum también llamó a reconocer a otras mujeres indígenas históricas, como la hija de Moctezuma, así como a todas las mujeres que sostienen la vida comunitaria mediante conocimiento, trabajo y cuidado.

La voz de las mujeres indígenas hoy

En la conferencia matutina participó la artista otomí Marisela González González, quien ofreció un mensaje en su lengua originaria y celebró que este proyecto represente orgullo y reivindicación para las mujeres indígenas. Destacó que, con la llegada de la Presidenta, las mujeres indígenas sienten que también han llegado a espacios de decisión.

González afirmó que la figura de Malintzin se ha convertido en una inspiración para mujeres que enfrentan violencia en diferentes formas. Recordó que su historia muestra que una mujer indígena puede liberarse de la esclavitud y transformar su destino con ingenio y valentía.

Agregó que los pueblos originarios se han convertido en una voz que ya no permitirá ser silenciada, una voz que exige reconocimiento, dignidad y presencia en la vida pública del país.

Datos curiosos

Malintzin dominaba al menos tres lenguas, lo que la convirtió en pieza clave durante la conquista.

En México existen 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas.

El proyecto Mujeres del Maíz busca visibilizar el trabajo de mujeres indígenas artistas, artesanas y líderes comunitarias.

