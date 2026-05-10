Renuncia Arturo Reyes Sandoval al Instituto Politécnico Nacional

Arturo Reyes Sandoval renunció este domingo a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

A través de redes sociales, se difundió un comunicado en el que se expresa la renuncia del académico.

"El Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional informa a la comunidad politécnica y a la sociedad en general que el Dr. Arturo Reyes Sandoval presentó su renuncia al cargo de Director General del Instituto Politécnico Nacional."

También se menciona que el Consejo General Consultivo actuará conforme a los protocolos de "legalidad, institucionalidad y responsabilidad, privilegiando en todo momento la estabilidad académica, administrativa y operativa de nuestra casa de estudios."

"Con fundamento en la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, así como en la normatividad interna vigente, se dará inicio al proceso institucional correspondiente para la designación de la persona titular de la Dirección General del Instituto."

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