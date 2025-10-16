Reporta Federación reducción de comunidades incomunicadas

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, informó que tras las intensas lluvias e inundaciones registradas en Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, se ha logrado reducir el número de comunidades incomunicadas, aunque continúan los trabajos de rehabilitación en carreteras y caminos rurales.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves 16 de octubre, en Palacio Nacional, Esteva detalló que existen 108 municipios afectados, de los cuales 69 son considerados prioritarios y 160 localidades permanecen incomunicadas.

“Vamos avanzando poco a poco a lo largo de los caminos”, afirmó el funcionario, al destacar las labores de limpieza, retiro de escombros y reparación en carreteras estatales y federales, así como en diversos puentes dañados.

Hidalgo y Veracruz, los estados más afectados

De acuerdo con el informe de la SICT, Hidalgo continúa siendo la entidad más afectada, con 28 municipios dañados y 84 comunidades aún sin comunicación terrestre.

En Puebla, se reportaron 23 municipios afectados y 21 comunidades incomunicadas; en Querétaro, 8 municipios con 10 localidades aisladas, mientras que en San Luis Potosí se registraron 12 municipios sin reportes de aislamiento.

Por su parte, Veracruz cuenta con 37 municipios impactados y 45 comunidades incomunicadas.

La mandataria resaltó que se cumple una semana desde el inicio de las lluvias, y subrayó que el trabajo conjunto entre diversas dependencias ha sido clave para atender la emergencia.

Sheinbaum informó que la SICT ha desplegado 68 máquinas pesadas en las zonas afectadas, mientras que las Secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) han aportado 323 equipos adicionales y 47 helicópteros utilizados en puentes aéreos para el traslado de víveres y ayuda humanitaria.

“Casi mil máquinas abriendo todos los caminos, suficientes trabajadores y un esfuerzo muy importante gracias a la coordinación”, destacó.

Por su parte, Esteva subrayó que el objetivo inmediato es restablecer la conectividad terrestre en las comunidades afectadas para garantizar el acceso a servicios básicos, asistencia médica y distribución de alimentos.

Las brigadas federales continúan las labores de liberación de tramos carreteros, limpieza de deslaves y reconstrucción de puentes, mientras se evalúan los daños estructurales para determinar las obras permanentes que serán necesarias en los próximos meses.

“Estamos atendiendo los puntos más críticos con maquinaria y personal en campo, y en estrecha coordinación con gobiernos estatales y municipales”, añadió.

Comentarios