Reporta Gobierno 99% de avance en atención por intensas lluvias

El Gobierno de México informó que la atención a las comunidades afectadas por las lluvias torrenciales avanza significativamente, con servicios restablecidos, apoyos entregados y acceso recuperado en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Durante una conferencia, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, señaló que ya se alcanzó a todas las localidades afectadas por vía terrestre y aérea, garantizando la entrega de víveres, agua potable y servicios médicos.

Casi todos los caminos y servicios restablecidos

Velázquez informó que 197 de 288 caminos dañados ya fueron rehabilitados, lo que ha permitido el ingreso constante de ayuda humanitaria.

Además, el 99.75% del servicio eléctrico ha sido restablecido, especialmente en los estados de Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, donde prácticamente ya se cuenta con energía en todas las comunidades.

Escuelas limpias y viviendas censadas

En materia educativa, 1,161 de las 1,380 escuelas afectadas fueron limpiadas de escombros y lodo, mientras que se han censado 89,897 viviendas para identificar daños y canalizar apoyos directos.

Hasta ahora, 314,944 despensas fueron distribuidas y 252,111 vacunas aplicadas como parte del operativo sanitario para prevenir enfermedades en las zonas con mayores afectaciones.

Más de 53 mil servidores públicos en acción

La titular de Protección Civil destacó que 53,250 servidores públicos de diversas dependencias federales y estatales se encuentran desplegados en campo, atendiendo tareas de reconstrucción, limpieza y apoyo social.

“Estamos llegando a todas las comunidades; no hay localidad sin atención. Se han entregado alimentos, agua, medicinas y apoyo médico a todas las familias afectadas”, aseguró Velázquez Alzúa.

Por su parte, las autoridades federales informaron que, una vez estabilizadas las condiciones básicas, iniciará la fase de reconstrucción de viviendas, caminos y escuelas, con el apoyo coordinado de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Bienestar.

