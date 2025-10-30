Rescatan a 80 menores de albergue por abuso y explotación

Autoridades de la Ciudad de México informaron el jueves del rescate y la reubicación de 80 niñas y adolescentes de un albergue debido a una denuncia por violación y otra por explotación laboral de menores. Hay un hombre detenido como el presunto agresor sexual.

La víctima es una adolescente de 17 años con un hijo que contó lo ocurrido en una carta dirigida a funcionarios del sistema de asistencia social de la capital. Pero la alcadesa de la ciudad, Clara Brugada, dijo que no se descarta que haya más casos.

Las menores vivían en dos sedes de un albergue privado del centro de Ciudad de México llamado Casa de las Mercedes, una entidad que en su página web se presenta como “un hogar para niñas y adolescentes en situación vulnerable en México” con tres décadas de experiencia.

Según explicó la fiscal Bertha Alcalde, una de las denuncias abiertas es por violación agravada de la adolescente y otra “por un posible esquema de explotación” de menores porque las niñas eran presuntamente sacadas del albergue para realizar labores de limpieza.

Alcalde agregó que entre los investigados está la directora del centro y varios trabajadores pero no aclaró si el detenido era uno de ellos.

Según la investigación, en marzo de este año la adolescente fue trasladada por la directora del albergue a la casa de la su madre para hacer labores domésticas y, de acuerdo a la víctima, ahí fue donde el hombre ahora detenido "la agredió sexualmente después de suministrarle una sustancia que le impidió oponerse”, dijo la fiscal.

Posteriormente, la joven denunció haber sido objeto de amenazas, acoso e intimidación por parte del albergue, que le advirtió que podría perder la custodia de su hijo si denunciaba los hechos.

La alcaldesa no dijo adónde fueron trasladadas las 80 menores pero garantizó que están a salvo y bien atendidas y subrayó que “quien se atreva a tocar a una niña en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley”.

Uno de los casos más escandalosos de abusos a menores en albergues de México tuvo lugar en 2014 cuando la policía rescató a 458 niños que eran obligados a mendigar y sufrieron abuso sexual mientras vivían en condiciones poco higiénicas en una casa hogar en el estado occidental de Michoacán.

