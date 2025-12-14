Podcast
Nacional

Rescatan a cinco migrantes secuestrados en Ciudad Juárez

Autoridades de Chihuahua rescataron a cinco migrantes privados de la libertad en Ciudad Juárez y detuvieron a tres presuntos secuestradores

  • 14
  • Diciembre
    2025

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua rescataron a cinco migrantes privados de su libertad en la colonia Tribunal, en Ciudad Juárez, durante un operativo realizado el 12 de diciembre de 2025.

La acción se llevó a cabo en coordinación con la Guardia Nacional, como parte de labores de investigación que realizaban elementos estatales en la zona.

Alerta tras la fuga de una víctima

El rescate fue posible luego de que uno de los migrantes lograra escapar del domicilio donde se encontraban retenidos y alertara a las autoridades.

La víctima informó que en el interior del inmueble permanecían su hermana y otras personas, vigiladas por varios sujetos.

Con esta información, los agentes se trasladaron de inmediato al lugar señalado.

Detención de los presuntos secuestradores

Al arribar al domicilio, los elementos de la SSPE localizaron un vehículo Dodge Durango modelo 2004 estacionado en el exterior y aseguraron a un hombre identificado como uno de los custodios.

Asimismo, fueron detenidas dos mujeres que resguardaban el acceso al inmueble. En total, se logró la detención de tres personas, presuntamente responsables del secuestro.

Víctimas migrantes y un menor de edad

Las autoridades confirmaron el rescate de cinco migrantes:

  • Dos personas de nacionalidad ecuatoriana
  • Dos de nacionalidad guatemalteca
  • Un menor de edad

Las víctimas señalaron que habían sido privadas de la libertad con el objetivo de ser trasladadas ilegalmente a Estados Unidos.

Los detenidos fueron identificados como Martín “N”, Adriana Angélica “N” y Andrea Cristina “N”, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para la integración de la carpeta de investigación correspondiente por el delito de secuestro.


