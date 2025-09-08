Cerrar X
apolo_perro_2d1b5b8f0b
Nacional

Rescatan a perrito abandonado; llevaba nueve días sin comida

Tras permanecer nueve días sin comida ni agua en una azotea de Azcapotzalco, el perrito ‘Apolo’ fue rescatado gracias a la denuncia de vecinos

  • 08
  • Septiembre
    2025

Un caso de maltrato animal en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México generó indignación vecinal y en redes sociales.

Se trata de ‘Apolo’, un perrito que fue encontrado en la azotea de una casa abandonada, donde permaneció al menos nueve días sin comida ni agua, expuesto tanto al sol como a las lluvias recientes.

Vecinos de la colonia Santa Apolonia reportaron la situación a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la cual acudió al domicilio para verificar las condiciones del animal, sin embargo al no obtener respuesta de los propietarios, únicamente colocaron un aviso en la puerta del inmueble.

Los denunciantes aseguraron que el perro apenas ladraba por las noches y buscaba refugio en un techo de lámina para protegerse de las inclemencias del clima.

El caso fue difundido por el periodista Óscar Balmen, quien nombró al perrito como ‘Apolo’. Junto con la periodista Laura Sánchez, acudieron al domicilio y finalmente lograron rescatar al animal, que fue entregado a personas dispuestas a brindarle cuidado y alimento.

Por motivos de seguridad, la ubicación exacta del refugio se mantiene reservada, aunque este 8 de septiembre se espera la difusión de imágenes que muestren el estado actual de ‘Apolo’.

Un problema recurrente en la capital

Por otra parte, el maltrato animal en la Ciudad de México continúa siendo un problema grave. De acuerdo con datos de la Agencia de Atención Animal (AGATAN), cada año se reciben miles de reportes por abandono, omisión de cuidados, golpes y negligencia médica en distintas alcaldías.

Las recientes reformas a la Ley de Protección a los Animales de la CDMX han buscado endurecer sanciones y agilizar las denuncias, aunque casos como el de ‘Apolo’ muestran que aún persisten serios retos en la defensa de los derechos de los animales de compañía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_08_at_2_34_57_PM_b8ba2247ea
Suspenden proceso de visas para operadores de carga
EH_UNA_FOTO_2025_09_08_T135536_412_dc47cc5c59
Lamine Yamal pierde su pasaporte y queda atrapado en Turquía
EH_DOS_FOTOS_2025_09_06_T105723_424_a866327be2
Genera pánico paciente psicótico en clínica de Torreón
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5c3dd3bb2a
Descarta Sheinbaum vínculo entre muerte de marino y huachicol
AP_25252504538354_decdbb64fd
Ford llama a revisión casi 1.5 millones de vehículos
banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×