Rescatan a perrito abandonado; llevaba nueve días sin comida

Un caso de maltrato animal en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México generó indignación vecinal y en redes sociales.

Se trata de ‘Apolo’, un perrito que fue encontrado en la azotea de una casa abandonada, donde permaneció al menos nueve días sin comida ni agua, expuesto tanto al sol como a las lluvias recientes.

Vecinos de la colonia Santa Apolonia reportaron la situación a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la cual acudió al domicilio para verificar las condiciones del animal, sin embargo al no obtener respuesta de los propietarios, únicamente colocaron un aviso en la puerta del inmueble.

Los denunciantes aseguraron que el perro apenas ladraba por las noches y buscaba refugio en un techo de lámina para protegerse de las inclemencias del clima.

Apolo ya está en un lugar seguro. Tiene comida, agua, un lugar techado y seco para dormir. Y lo mejor: una cuidadora que lo apapacha mucho. Es un perro noble.



Su ubicación es reservada por su seguridad, pero mañana les mandamos fotos del reinicio de su vida. #AguantaApolo — Oscar Balmen (@oscarbalmen) September 8, 2025

El caso fue difundido por el periodista Óscar Balmen, quien nombró al perrito como ‘Apolo’. Junto con la periodista Laura Sánchez, acudieron al domicilio y finalmente lograron rescatar al animal, que fue entregado a personas dispuestas a brindarle cuidado y alimento.

Por motivos de seguridad, la ubicación exacta del refugio se mantiene reservada, aunque este 8 de septiembre se espera la difusión de imágenes que muestren el estado actual de ‘Apolo’.

Un problema recurrente en la capital

Por otra parte, el maltrato animal en la Ciudad de México continúa siendo un problema grave. De acuerdo con datos de la Agencia de Atención Animal (AGATAN), cada año se reciben miles de reportes por abandono, omisión de cuidados, golpes y negligencia médica en distintas alcaldías.

Las recientes reformas a la Ley de Protección a los Animales de la CDMX han buscado endurecer sanciones y agilizar las denuncias, aunque casos como el de ‘Apolo’ muestran que aún persisten serios retos en la defensa de los derechos de los animales de compañía.

Comentarios