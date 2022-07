Resolución pacífica de conflictos: camino de Bert Hellinger

La visión de la 'resolución sistémica de conflictos', ayuda a que se facilite el camino pacífico, el del entendimiento entre cónyuges.

Parte II de II

Cuando las parejas en proceso de divorcio llegan a los juzgados ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo, terminan exacerbándose las diferencias y el nivel del conflicto suele escalar, generalemnte en perjuicio de los hijos y a veces de la propia pareja.

Sin embargo, como explica a El Horizonte la terapeuta Edlin Ortiz Graham, del Centro de Estudios Sistémicos del Instituto Luz Sobre Luz de la Ciudad de México, hoy se propone una herramienta sumamente interesante y vanguardista que ha demostrado ayudar a las partes en conflicto a reestablecer una comunicación pacífica para llegar a acuerdos satisfactorios para ambos: el abordaje "sistémico" de resolución de conflictos.

En la primera parte de este artículo, abordamos la la propuesta de la abogada argentina Cristina Llaguno, quien ha buscado llevar al campo legal la filosofía del psicólogo alemán Bert Hellinger sobre los sistemas o "constelaciones familiares", pues considera que esta herramienta ayuda a que, para superarse un conflicto legal, en vez de buscar "aniquilar" al otro, se busque encontrar "un punto común al que ambas subjetividades puedan llegar".

Esto es, su experiencia ha demostrado que los acuerdos mutuos se facilitan una vez que se entienden mejor las razones profundas de los conflictos, y esto se logra mediante el estudio de los sistemas familiares de quienes forman parte de este conflicto. Así lo explica la Dra Llaguno, quien visitará nuestro país para dar un seminario este viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de julio en la Ciudad de México, llamado "Resolución Sistémica de Conflictos".

Las teorías de Hellinger plantean que todas las personas pertenecemos a un sistema o "constelación familiar", y que la mayor parte de nuestros problemas personales, emocionales y de la relación con nuestro entorno parten de "sentirnos excluidos del sistema", o tienen que ver con "reclamar nuestro lugar en ese sistema familiar".

De ahí ha nacido esta propuesta que busca aplicarse en el campo legal, y que será abordada en el seminario a realizarse este fin de semana.

"Existe ahora una metodología que nos presentará la Dra. Llaguno", explica Ortiz Graham, "para precisamente los abogados, mediadores y personas que trabajan en términos terapéuticos, por ejemplo con parejas, que se quieren divorciar, y como bien sabes muchas de estas parejas terminan en el juzgado, y son los hijos los que pagan el precio."

"A partir de la pandemia se ha escalado terriblemente el número de divorcios en todo el mundo. La asociación de terapeutas ha puesto el grito en el cielo de cómo se disparó la tasa de separaciones y divorcios, y la repartición de las tareas respecto a los niños siempre es un grave problema, así como el tema económico", refiere la terapeuta y directora del Instituto Luz Sobre Luz.

"Usando este ejemplo de las parejas en divorcio, ¿en qué puede ayudar esta herramienta de mediación y de resolución sistémica de conflictos? Pues puede ayudar tremendamente, porque ya sabemos que cuando vamos con los abogados las cosas se ponen peor, porque se exacerban las diferencias y los mecanismos de defensa, de este quiere tomar ventaja, o yo, mi abogado me está diciendo que debo tomar ventaja de él. Entonces tenemos aquí un recurso maravilloso que hace que las personas que se vayan a divorciar puedan tener un assessment, una asesoría previa, que puede resolver cualquier tipo de nudo u obstáculo que tengan para llegar a una negociación pacífica, es decir, una negociación donde ambos estén de acuerdo, y tomen las decisiones juntos para beneficio de ellos y de sus hijos, que necesitan, quizá en lugar de un divorcio".

La terapeuta Ortiz Graham asegura que la herramienta que consiste en estudiar los "sistemas familiares" ayuda porque pone al descubierto los problemas de "exclusión" en dichos sistemas, lo cual suele ser el origen de muchos conflictos.

Plantea inclusive que la mayoría de los conflictos parten, no de una búsqueda de dinero o bienes materiales, sino de un problema relacionado con el lugar en el sistema o "constelación" familiar.

"Cuando se ve a los hijos pelearse por una herencia en los juzgados, la gente piensa que los seres humanos estamos siempre detrás del dinero", relata Ortiz Graham.

"Pero te sorprendería saber que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con justicia. Tiene que ver con que si yo siento que a mí no me honraron, y a mí no me dieron el lugar en mi familia que yo tendría que haber tenido, esos bienes son mi última oportunidad de reclamar ese lugar".

Edlin Ortiz explica que es por esa parte no entendida de la psicología personal y familiar, que muchas veces no se sabe cómo resolver los conflictos entre personas, parejas, grupos, empresas o hasta naciones.

"Con esta metodología basada en los principios de Hellinger, se estudian los órdenes de los sistemas familiares. Cuando a ti te han saltado en ese orden, es muy probable que acabes en un juzgado, es muy probable que tu madre, tu esposa o tus hijos se ofendan, tus hermanos, porque antes del amor, va el Orden", explica Ortiz Graham.

"De estos ordenes hablará la Dra. Llaguno en el seminario. Son herramientas que cuando se aplican a la justicia, a la mediación de conflictos, dan resultados maravillosos, que tienen como consecuencia que te ahorras pleitos de años.

"Y los abogados pueden utilizar estos recursos para llevar a sus clientes a una mesa de negociación, y no a una Corte", concluye la terapeuta sistémica Edlin Ortiz.

