Respalda Federación posible diálogo Trump–Maduro

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la intención de Trump de dialogar con Maduro y afirmó que México siempre apoyará rutas pacíficas

  • 17
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este lunes la intención del mandatario estadounidense Donald Trump de iniciar conversaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro, y afirmó que México celebra cualquier vía diplomática que busque evitar conflictos.

“Ojalá se dé; México siempre busca la paz”

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum declaró que su Gobierno respalda la apertura al diálogo entre ambos países.

“Ojalá, ojalá. Nosotros somos un país que busca siempre la paz, el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos. No estamos a favor de invasiones”, expresó.

La mandataria reiteró que México mantiene una política exterior basada en la no intervención y el respeto entre naciones.

Trump abre la puerta a conversar con Maduro

El domingo, Trump afirmó que Estados Unidos “podría tener algunas conversaciones” con Maduro, sin ofrecer mayores detalles, pero asegurando que “Venezuela querría hablar”.

El anuncio ocurre en un contexto de creciente tensión militar, luego del despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford y otros buques de guerra cerca de Sudamérica, en lo que Washington califica como una operación antidrogas.

Dichas acciones han sido interpretadas por analistas internacionales como una presión creciente hacia el régimen venezolano.

México ofrece acompañar el proceso

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal señaló que México está dispuesto a apoyar cualquier mecanismo que fomente la estabilidad regional.

“En lo que pueda siempre ayudar México, ahí vamos a estar. Que se dé un diálogo siempre. Hay que buscar el diálogo y la paz en todos lados”, dijo.

Además, subrayó que el país se mantendrá atento a las decisiones que surjan de Washington y Caracas, reiterando su postura a favor de soluciones diplomáticas, no militares.


