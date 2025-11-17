Cerrar X
Respalda García Harfuch a nuevo titular de seguridad de Michoacán

El gobernador afirmó que Cruz Medina cuenta con experiencia, debido a que contribuyó en la creación de la Subsecretaría de Inteligencia del Estado

  • 17
  • Noviembre
    2025

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad de Michoacán cuenta con el "visto bueno" del Gobierno Federal.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal destacó la trayectoria de José Antonio Cruz Medina, así como las pasadas colaboraciones con su administración.

"Llegó a colaborar con nosotros hace un poco más de dos años y él fue el encargado de diseñar, aterrizar e implementar la Subsecretaría de Inteligencia en el Estado." explicó Ramírez Bedolla.

Además, afirmó que el titular de la dependencia de Seguridad cuenta con el respaldo del secretario Omar García Harfuch.

"Es alguien que efectivamente tiene el respaldo y el visto bueno del Gobierno de México, del secretario Omar García Harfuch. Es alguien que ha trabajado muy de cerca también en operaciones coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Marina-Armada de México" resaltó el gobernador de Michoacán.

 


