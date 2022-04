Responde AMLO a ONU por desapariciones

Después de que el la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por medio del Comité contra las Desapariciones Forzadas exhortará al gobierno de México a realizar acciones por las desapariciones forzadas en el país.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que dicha petición hecha por el órgano internacional ya se esta atendiendo.

Del mismo modo, el mandatario respondió a la petición de la ONU para retirar su "política de militarización" en el país, la cual tiene como objetivo aumentar la seguridad en el mismo.

"Con todo respeto, ellos no tienen toda la información, no están actuando con apego a la verdad (...) ya no es la época de Calderón", señaló el presidente.