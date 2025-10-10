Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T085927_812_70dd01dfe5
Nacional

Retrocede producción industrial 3.6% interanual en agosto

De acuerdo con las cifras originales, se reportó un retroceso en al menos cuatro sectores de la producción industrial, incluida la minería y las manufactureras

  • 10
  • Octubre
    2025

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la producción industrial en México cayó 3.6% en el mes de agosto debido a retrocesos en los cuatro sectores.

Este dato es resultado de un descenso interanual con base a las cifras de la minería, de la construcción, generación transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas, así como de las industrias manufactureras.

Con cifras originales, entre enero y agosto de 2025 la producción industrial acumuló una disminución del 1.7% frente al mismo periodo de 2024.

En el primer semestre del año, el indicador cayó 1.3% con bajas en minería, energía, construcción y manufacturas, lo que anticipaba un desempeño complejo en la segunda mitad del 2025.

Este retroceso se suma al entorno de desaceleración económica en México, cuyo crecimiento fue reajustado en un rango de 0.5% y 1,5%, tan solo por debajo de la meta oficial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_10_11_T081020_084_3203499a05
Difunden supuesto accidente sobre caída de avioneta en Veracruz
db96f6c9_fbb3_41d9_bd4a_1444b45a6b6d_284af58f3a
Keily Flores gana el oro en Ciencia y Tecnología en Paraguay
Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_07_46_PM_3a8b84b94d
Tamaulipas y CANACO Reynosa impulsan el crecimiento económico
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_10_11_T081020_084_3203499a05
Difunden supuesto accidente sobre caída de avioneta en Veracruz
EH_COLLAGE_10_08fe535ac8
Suman 29 muertos por fuertes lluvias en México
Omar_Bravo_b23464151f
Vinculan a proceso al exfutbolista Omar "N" por presunto abuso
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Alberto_de_la_Garza_Evia_80064a7e8c
Caso Catujanes: otra de Alberto de la Garza Evia, dueño de IDEI
nl_catujanes_escurrimientos_228b1402ce
Construyeron casas sobre escurrimientos naturales en Catujanes
publicidad
×