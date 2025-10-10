Retrocede producción industrial 3.6% interanual en agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la producción industrial en México cayó 3.6% en el mes de agosto debido a retrocesos en los cuatro sectores.

Este dato es resultado de un descenso interanual con base a las cifras de la minería, de la construcción, generación transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas, así como de las industrias manufactureras.

Con cifras originales, entre enero y agosto de 2025 la producción industrial acumuló una disminución del 1.7% frente al mismo periodo de 2024.

En el primer semestre del año, el indicador cayó 1.3% con bajas en minería, energía, construcción y manufacturas, lo que anticipaba un desempeño complejo en la segunda mitad del 2025.

Este retroceso se suma al entorno de desaceleración económica en México, cuyo crecimiento fue reajustado en un rango de 0.5% y 1,5%, tan solo por debajo de la meta oficial.

