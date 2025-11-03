Cerrar X
Nacional

Reunión con la Comisión Europea será en noviembre: Gobierno

Claudia Sheinbaum confirmó que se reunirá en noviembre con la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aunque aún revisa la agenda política

  • 03
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que su encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se llevará a cabo en el mes de noviembre, como parte de su agenda diplomática internacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el equipo presidencial aún revisa los detalles de la agenda política para evitar posibles contratiempos.

“Se está revisando la agenda para ajustar tiempos, pero la reunión está confirmada para noviembre”, puntualizó.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, en la reunión podrían abordarse temas como la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea, la cooperación en materia energética y de sustentabilidad, así como el fortalecimiento de inversiones europeas en territorio mexicano.

 


