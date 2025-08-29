Cerrar X
Nacional

Reunión con presidente de Brasil fue 'muy prolífica': Presidencia

Sheinbaum anunció la firma de acuerdos de entendimiento con una delegación de Brasil, encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin

  • 29
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la firma de acuerdos de entendimiento con una delegación de Brasil, encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin, funcionarios y empresarios brasileños.

“Más allá de un acuerdo de libre comercio, son acuerdos de cooperación y colaboración”, destacó, subrayando la importancia de estos pactos entre las dos economías más grandes de América Latina.

Sheinbaum calificó la reunión como “muy prolífica”, con la participación de buena parte del gabinete mexicano.

Entre los temas destacados, expresó interés en la producción de etanol en Brasil, especialmente por su relevancia para la industria azucarera mexicana, cuya rentabilidad varía según el precio del azúcar y los sustitutos.

“Estamos interesados en que nos compartan cómo producen etanol como combustible y aprovechan el bagazo de caña, no solo para electricidad”, afirmó.

Asimismo, la presidenta resaltó el compromiso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien decretó por segunda vez en su tercer periodo el programa “Hambre Cero” en Brasil, un esfuerzo que calificó como “muy importante”.


