Revela Presidencia más de 10 detenciones en caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que en las últimas semanas se han logrado más de 10 detenciones clave relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, gracias a una metodología de investigación que nunca antes había sido aplicada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que los avances provienen del análisis exhaustivo de cientos de miles de llamadas telefónicas realizadas en la zona los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes.

Dicha técnica, que cruza números, ubicaciones y rutas de comunicación de personas vinculadas al caso, permitió reconstruir movimientos y contactos entre presuntos implicados.

“No se habían utilizado estas herramientas de investigación criminal en todo lo que llevaba la Fiscalía”, señaló la mandataria, subrayando que la investigación dio un giro con la llegada del nuevo fiscal especializado.

Detenciones relevantes y más por venir

Aunque Sheinbaum no reveló detalles para no interferir con los procesos judiciales, adelantó que las capturas corresponden a perfiles que no habían sido identificados plenamente en los años anteriores.

Las nuevas detenciones fueron presentadas ayer a madres y padres de los normalistas durante una reunión privada.

Además, señaló que se darán a conocer públicamente cuando el nuevo titular de la Fiscalía asuma el cargo y valide los tiempos de difusión.

Revisión profunda de teléfonos y nuevos cruces de datos

La mandataria explicó que la investigación se basa en identificar:

Qué teléfonos estaban activos en la zona esa noche

Con quiénes se comunicaron

Qué rutas siguieron esas comunicaciones

Qué vínculos existían entre los actuales detenidos y otros números rastreados

El análisis incluye tanto líneas activas como inactivas, tarjetas SIM desechables y teléfonos ligados a miembros de grupos delictivos y autoridades investigadas anteriormente.

Padres fueron informados y se abrirán más frentes

Sheinbaum también detalló que estos avances se compartieron con las familias, junto con la localización de nuevas zonas de búsqueda que serán trabajadas en coordinación con la FGR.

Aunque reconoció que aún no se han alcanzado la verdad y la justicia completas, afirmó que los avances superan lo logrado en años recientes.

“Vamos avanzando, no como quisiéramos, pero hay avances importantes”, dijo.

Posible retorno de expertos internacionales

Paralelamente, el Gobierno contactará a dos exintegrantes del extinto GIEI para evaluar su eventual reincorporación, siempre con el acuerdo de los familiares, a fin de fortalecer las líneas de investigación abiertas a partir de las detenciones recientes.

