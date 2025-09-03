Cerrar X
Nacional

Revela Sheinbaum el nombre del nuevo acuerdo de seguridad con EUA

Claudia Sheinbaum y Marco Rubio, se reúnen este miércoles para firmar el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley

  • 03
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el nuevo pacto en materia de seguridad con el gobierno de Estados Unidos llevará por nombre “Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley”.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el programa se basa en la colaboración sin subordinación y respeta las soberanías de ambas naciones.

“Es Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley y tiene que ver con la colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de soberanías”, afirmó.

Reunión clave en Palacio Nacional

La mandataria recibirá este miércoles 3 de septiembre a las 10:00 horas en Palacio Nacional al secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, para formalizar el acuerdo.

La mandataria adelantó que presentará los logros de su Estrategia de Seguridad y planteará temas adicionales como la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, así como algunos puntos relacionados con el comercio bilateral.

Cabe mencionar que dicho anuncio ocurre en medio de un ambiente internacional delicado tras el ataque militar estadounidense contra un barco presuntamente procedente de Venezuela con drogas, lo que ha elevado la tensión en el Caribe.

Rubio llegó a México el martes por la noche, aterrizando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Seguridad y soberanía como ejes

Aunque el acuerdo se centra en la seguridad fronteriza, la presidenta mexicana insistió en que el objetivo es fortalecer la cooperación sin comprometer la autonomía nacional.

“Vamos a hacer una presentación de los logros de la Estrategia de Seguridad, en qué hemos colaborado conjuntamente en el marco del respeto a nuestra soberanías”, puntualizó.


