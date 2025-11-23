Revelan carta póstuma de implicado en crimen de Carlos Manzo

Durante la audiencia inicial por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, agentes del Ministerio Público revelaron el contenido de una carta póstuma presuntamente escrita por Ramiro “N”, uno de los implicados en el crimen y quien fue hallado muerto el pasado 10 de noviembre junto a un menor de 16 años sobre la carretera Uruapan–Paracho.

La carta fue encontrada por Paulina, pareja de Ramiro “N”, dentro de una maleta. La mujer relató que días antes él le pidió esconderse en el poblado de La Basilia.

“No quiero ir, pero tengo que obedecer”, le dijo antes de partir en taxi, momento en que lo vio con vida por última vez.

En el documento, Ramiro “N”, padre de dos hijos, anticipa su muerte y confiesa haber actuado bajo presiones.

“Mi hija, cuando leas estas letras se te llenarán los ojos de agua. Perdóname, hice las cosas mal... Seguramente cuando leas esto, yo estaré muerto, porque nos van a querer silenciar”, escribió.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Ramiro “N” era miembro de la célula criminal que planeó y ejecutó el asesinato del alcalde.

Fue quien reclutó a Fernando Josué “N” y Víctor Manuel “N”, este último señalado como el autor material del homicidio; ambos se conocieron en una clínica de rehabilitación.

Las autoridades también detallaron que Ramiro “N” participó en un grupo de mensajería donde se coordinó el ataque.

El 1 de noviembre, un día antes del Festival de las Velas, se trasladó a la plaza principal de Uruapan para vigilar la zona y dirigir los movimientos de los agresores. A las 18:06 horas, envió un video al grupo mostrando la jardinera donde finalmente ocurrió el asesinato.

