Cerrar X
G4v_Iwb_C_Xc_AA_17s5_42bb9b666a
Nacional

Revelan carta póstuma de implicado en crimen de Carlos Manzo

Agentes del Ministerio Público revelaron el contenido de una carta póstuma presuntamente escrita por Ramiro 'N', uno de los implicados en crimen de Carlos Manzo

  • 23
  • Noviembre
    2025

Durante la audiencia inicial por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, agentes del Ministerio Público revelaron el contenido de una carta póstuma presuntamente escrita por Ramiro “N”, uno de los implicados en el crimen y quien fue hallado muerto el pasado 10 de noviembre junto a un menor de 16 años sobre la carretera Uruapan–Paracho.

La carta fue encontrada por Paulina, pareja de Ramiro “N”, dentro de una maleta. La mujer relató que días antes él le pidió esconderse en el poblado de La Basilia.

“No quiero ir, pero tengo que obedecer”, le dijo antes de partir en taxi, momento en que lo vio con vida por última vez.

En el documento, Ramiro “N”, padre de dos hijos, anticipa su muerte y confiesa haber actuado bajo presiones.

“Mi hija, cuando leas estas letras se te llenarán los ojos de agua. Perdóname, hice las cosas mal... Seguramente cuando leas esto, yo estaré muerto, porque nos van a querer silenciar”, escribió.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Ramiro “N” era miembro de la célula criminal que planeó y ejecutó el asesinato del alcalde.

Fue quien reclutó a Fernando Josué “N” y Víctor Manuel “N”, este último señalado como el autor material del homicidio; ambos se conocieron en una clínica de rehabilitación.

Las autoridades también detallaron que Ramiro “N” participó en un grupo de mensajería donde se coordinó el ataque.

El 1 de noviembre, un día antes del Festival de las Velas, se trasladó a la plaza principal de Uruapan para vigilar la zona y dirigir los movimientos de los agresores. A las 18:06 horas, envió un video al grupo mostrando la jardinera donde finalmente ocurrió el asesinato.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T132146_427_3c6a59b1fc
Caen cinco personas en posesión de armas y droga en Michoacán
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T082603_071_7d97ff8879
Capturan a cuatro personas tras reforzar seguridad en Michoacán
uildfi_9039b0bd3e
Cae célula criminal en Linares durante operativo Muralla
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_11_24_T084851_264_df81bf7c3a
Dan alta a última víctima internada por explosión de pipa en Cdmx
70_millones_medicamentos_2f539c5879
Se han entregado más de 70 millones de medicamentos: Gobierno
canasta_basica_tamps_30b1a7c43f
Registra Tampico canasta básica con precio accesible: Profeco
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T122357_787_c2b60f9fa5
Fallece actor Xavier del Valle, de 'El Señor de los Cielos'
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T073131_159_f0c8c2444d
Hallan restos óseos en crematorio ilegal de mascotas en Monterrey
publicidad
×