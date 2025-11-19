Revelan contrato del PAN con joven que impulsó marcha Gen Z

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer un contrato de prestación de servicios por más de dos millones de pesos entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el joven Edson Andrade, a quien señaló como el “principal impulsor” de la marcha de la llamada Generación Z.

A través de sus redes sociales, Alcalde Luján afirmó que Andrade, presentado públicamente como “apartidista”, firmó un contrato en febrero de 2025 por un monto total de 2 millones 106 mil 810 pesos, dividido en 12 pagos mensuales de 175 mil 577.50 pesos, mismos que continúa recibiendo.

De acuerdo con el documento, firmado el 17 de enero por Óscar Agüero Zúñiga en representación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Andrade fue contratado como administrador de redes sociales para encargarse de la estrategia digital y la gestión de redes del PAN en la Ciudad de México.

El acuerdo establece una vigencia del 4 de febrero de 2025 al 30 de enero de 2026 y es de carácter forzoso para el prestador de servicios.

¿Quién es Edson Andrade, joven que impulsó la marcha de la Generación Z?

Edson Andrade, creador de contenido y columnista, se convirtió en una de las voces más visibles de la Marcha de la Generación Z tras volverse viral por su llamado a participar en la movilización del pasado 15 de noviembre.

El joven, activo en redes sociales, acumula más de 178 mil seguidores en TikTok, donde sus videos alcanzan hasta 5 millones de vistas, además de contar con 32 mil seguidores en Instagram.

Edson Andrade denuncia persecución y afirma que salió del país por seguridad

El jóven Andrade aseguró que se vio obligado a abandonar su hogar y salir del país tras denunciar una presunta persecución política, tras hacerse publico el contrato del PAN.

El anuncio lo hizo mediante un video publicado en su cuenta de X.

En el mensaje, Andrade afirmó que su seguridad quedó comprometida luego de la filtración de su información personal, incluido su domicilio, lo que, según dijo, incrementó el riesgo en su contra.

“Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que no salgo yo y no realizo solo”, mencionó en el clip.

El joven señaló que se busca criminalizarlo por un contrato de servicios profesionales, el cual aseguró, no tiene relación con sus opiniones políticas.

Explicó que dicho acuerdo corresponde a la producción de contenidos institucionales realizados por un equipo de jóvenes, y no únicamente por él.

“Hay un equipo de jóvenes que como yo, prestan sus servicios profesionales y reciben un pago de ese contrato a mi nombre. Nadie me paga por alzar la voz”, agregó.

Andrade agregó que decidir salir del país fue una medida necesaria para proteger su integridad, luego de que los señalamientos en su contra y la exposición de sus datos personales generaran un ambiente de creciente hostilidad.

