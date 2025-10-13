Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T141355_987_052b0a4181
Nacional

Revelan que Rocío Nahle no renovó póliza ante desastres naturales

De acuerdo con la información brindada por un documento se estipula que el seguro cubría a la entidad hasta finales del pasado mes de mayo

  • 13
  • Octubre
    2025

De acuerdo con diversas fuentes, se reveló que la póliza de seguro contra "Desastres naturales" de Veracruz, no fue renovada por la gobernadora Rocío Nahle.

Con base a un oficio difundido en redes sociales, se muestra que la mandataria estatal canceló el seguro contra desastres del estado para crear su propia aseguradora: Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI). Esta se encuentra a cargo de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Se informó que el capital incial que se le otorgará a la AVSI fue determinado por la dependencia, donde se integrarán los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos del Estado, además de los ingresos que obtengan por la prestación de sus servicios.

G3KeclYWMAAMf8D.jpg

De acuerdo con los docuementos, el Gobierno del Estado creó que su propia aseguradora para ser "su propio cliente", el cual cubriría distintos tipos de seguros como los de desastres naturales y de bienes patrimoniales.

Aparentemente, los seguros privados fueron considerados como gastos innecesarios para la hacienda pública estatal.

En la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres Para el Estado de Veracruz se indica que la entidad debe contar con una póliza vigente como parte de la responsabilidad civil. 

Artículo 4. Los programas, fondos y recursos destinados a la protección civil y la reducción del riesgo de desastres son prioritarios y de orden público e interés general, por lo que serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con la presente Ley; y no podrán ser sujetos de disminuciones en sus montos presupuestales.

Artículo 95. En caso de que la capacidad operativa y presupuestal de uno o más municipios se vea rebasada y luego de recibir la información a la que se refiere el artículo 45 de esta Ley, es responsabilidad de la Secretaría disponer de las medidas preventivas y de respuesta necesarias ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno perturbador, para brindar el apoyo que se requiera o, en su caso, proponer al Gobernador del Estado su inclusión en la Declaratoria de Emergencia o Desastre, según corresponda. 

Mientras que la Secretaría de Gobierno mencionó que la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales es la encargada de otorgar los servicios de seguro para brindar cobertura a los bienes ante desastres naturales.

G3KQh8lXYAALDmg.jpg

G3KQjpUXkAAOLQp.jpg

Hasta el momento, el Gobierno de Veracruz informó que la administración federal continúa brindando apoyo a las comunidades afectadas con refugios, rescates y despensas. 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

otan_ucrania_8bff8db60d
Analiza OTAN ampliar entrega de armas para Ucrania
G3_Oo2f_N_Wg_A_Ec_F_0_280e428d89
Venezuela ofrece apoyo a México tras inundaciones mortales
EH_UNA_FOTO_59_62838cd0cb
Tren Maya podría movilizar 4 millones de pasajeros al año en 2030
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_37304879ff
Localizan restos óseos durante jornada de búsqueda en Reynosa
EH_UNA_FOTO_516d1294ff
Oficinas de Reynosa operan con normalidad tras paro en el SAT
EH_UNA_FOTO_2_d191f19e68
Reynosa se solidariza con damnificados en Veracruz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×