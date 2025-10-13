Revelan que Rocío Nahle no renovó póliza ante desastres naturales

De acuerdo con diversas fuentes, se reveló que la póliza de seguro contra "Desastres naturales" de Veracruz, no fue renovada por la gobernadora Rocío Nahle.

Con base a un oficio difundido en redes sociales, se muestra que la mandataria estatal canceló el seguro contra desastres del estado para crear su propia aseguradora: Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI). Esta se encuentra a cargo de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Se informó que el capital incial que se le otorgará a la AVSI fue determinado por la dependencia, donde se integrarán los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos del Estado, además de los ingresos que obtengan por la prestación de sus servicios.

De acuerdo con los docuementos, el Gobierno del Estado creó que su propia aseguradora para ser "su propio cliente", el cual cubriría distintos tipos de seguros como los de desastres naturales y de bienes patrimoniales.

Aparentemente, los seguros privados fueron considerados como gastos innecesarios para la hacienda pública estatal.

En la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres Para el Estado de Veracruz se indica que la entidad debe contar con una póliza vigente como parte de la responsabilidad civil.

Artículo 4. Los programas, fondos y recursos destinados a la protección civil y la reducción del riesgo de desastres son prioritarios y de orden público e interés general, por lo que serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con la presente Ley; y no podrán ser sujetos de disminuciones en sus montos presupuestales. Artículo 95. En caso de que la capacidad operativa y presupuestal de uno o más municipios se vea rebasada y luego de recibir la información a la que se refiere el artículo 45 de esta Ley, es responsabilidad de la Secretaría disponer de las medidas preventivas y de respuesta necesarias ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno perturbador, para brindar el apoyo que se requiera o, en su caso, proponer al Gobernador del Estado su inclusión en la Declaratoria de Emergencia o Desastre, según corresponda.

Mientras que la Secretaría de Gobierno mencionó que la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales es la encargada de otorgar los servicios de seguro para brindar cobertura a los bienes ante desastres naturales.

Hasta el momento, el Gobierno de Veracruz informó que la administración federal continúa brindando apoyo a las comunidades afectadas con refugios, rescates y despensas.

🤝 Trabajando con el @GobiernoMX, se apoya a las comunidades afectadas por las lluvias en Veracruz con refugios, rescates, despensas, agua potable y maquinaria. Los Planes DN-III, Marina y Tajín siguen activos, acompañando a quienes más lo necesitan. pic.twitter.com/RuUE8RxwaG — Gobierno de Veracruz (@GobiernoVer) October 13, 2025

