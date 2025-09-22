Revelan resultados de 'Operación Frontera Norte' en fin de semana

Desde el inicio de la operación el pasado 5 de febrero, se realizó la detención de 7,461 personas, así como el aseguramiento de 5,770 armas de fuego y 1,017,605 cartuchos.

Entre los aseguramientos y detenciones se destacan los siguientes despliegues:

Nuevo León:

Cuatro personas fueron detenidas en posesión cuatro armas largas, ocho cargadores, 62 cartuchos, 75 dosis de metanfetamina, 149 dosis de marihuana, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, tres mochilas y cuatro básculas digitales en el municipio de Linares.

Baja California:

Cinco armas de fuego, tres cargadores, 66 cartuchos, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas, un casco táctico, un vehículo y un inmueble fueron decomisados en el municipio de Mexicali.

Chihuahua:

Autoridades aseguraron cinco armas de fuego, 22 cargadores, 141 cartuchos, dos chalecos tácticos, tres radios portátiles y un vehículo en Ciudad Juárez.

Sinaloa:

En Culiacán, se aseguraron 31 paquetes con 1,218 kilos de metanfetamina y un vehículo.

Sonora:

En San Luis Río Colorado, se detuvo a dos personas, se aseguraron 250 kilos de metanfetamina, cinco kilos de fentanilo y un tractocamión acoplado a una caja seca.

