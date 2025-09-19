Cerrar X
Rompe Lotería Nacional récord de ventas con sorteo especial

La Lotería Nacional informó que el sorteo especial 303, realizado el 15 de septiembre, alcanzó un récord en ventas con una bolsa de $424 millones de pesos

  • 19
  • Septiembre
    2025

La Lotería Nacional (Lotenal) alcanzó un récord de ventas con el sorteo especial “Número 303, México con M de Migrantes”, celebrado el pasado 15 de septiembre en el histórico Palacio Postal de la Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, calificó al sorteo como un “cachito de amor” que recordó a los migrantes que “la patria nunca olvida a quienes tuvieron que emigrar”.

El premio mayor de 255 millones de pesos fue dividido en diez premios de $25.5 millones de pesos cada uno, vendidos en Ciudad de México (3), Morelos (1), Tabasco (1) y una venta digital (1).

En total se entregaron más de 48 mil premios directos y por aproximación, con un pago global de $222.6 millones de pesos.

Captura de pantalla 2025-09-19 085353.png

Los estados con mayores ventas

De acuerdo con el informe oficial, los estados con mayor participación fueron:

  1. Ciudad de México
  2. Nuevo León
  3. Jalisco
  4. Puebla
  5. Estado de México
  6. Yucatán
  7. Guanajuato
  8. Sonora
  9. Tabasco
  10. Veracruz

Estos diez estados concentraron la mayor venta de boletos, contribuyendo a que el sorteo rompiera todas las marcas recientes.

EH UNA FOTO.jpg

Más de un millón y medio de participantes

El evento logró récords sin precedentes:

  • $338.5 millones de pesos en ventas totales
  • $60 millones de pesos en ventas digitales, el doble de lo registrado en 2024
  • Más de 1.5 millones de personas participaron adquiriendo un cachito
  • Fue el sorteo más vendido de 2025, superando al del Día de las Madres en $182.7 millones de pesos

Recursos para programas de apoyo a migrantes

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, informó que los recursos recaudados se destinarán de manera inmediata a programas de apoyo a migrantes, entre ellos:

  • Orientación y representación legal en temas migratorios
  • Refuerzo de capacidades en consulados con mayor demanda
  • Visitas de protección consular en centros de detención y prisiones
  • Jornadas de atención preventiva en comunidades alejadas
  • Asistencia en casos de desastres naturales

Los fondos serán ejecutados a través de la Unidad para América del Norte y se rendirá informe trimestral sobre su destino específico.

Olivia Salomón subrayó que este sorteo es reflejo del “segundo piso de la Cuarta Transformación”, al recuperar el carácter social de la Lotería Nacional y alejarse de la visión meramente recaudatoria de gobiernos anteriores.

“Con solo 56 días de promoción logramos el mayor promedio de ventas por sorteo en los últimos 25 años”, celebró.


