Sale Jorge Luis Lavalle de Reclusorio Norte

El exsenador estará salió bajo libertad condicional y con brazalete; estaba encarlado debido a la derivación de la denuncia de Emilio Lozoya.

Durante la noche de ayer viernes 16 de septiembre, el ex senador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle, salió del Reclusorio Norte de la Ciudad de México tras haber estado un año y medio por los supuestos delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero en el caso Odebrecht.

El ex funcionario salió libertad condicional y con un brazalete; cabe mencionar que es hasta ahora el único encarcelado derivado de la denuncia hecha por Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), hecha ante la Fiscalía General de la República (FGR ) contra ex legisladores, quienes supuestamente recibieron sobornos por parte de la constructora brasileña a cambio de aporbar la reforma energética durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Dentro de este punto se debe señalar que junto a Lavalle, Lozoya acusó a Ernesto Cordero Arroyo y Francisco Domínguez, ambos ex senadores del PAN; además del ex diputado federal, Ricardo Anaya Cortés, y el senador Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Penchyna Grub, de haber recibido sobornos.

"Con el fin de realizar actos contra la integridad territorial de la nación mexicana, al abrir la posibilidad de que personas extranjeras pudieran beneficiarse por la explotación y aprovechamiento de recursos naturales de la nación, entre otras, de la persona jurídica Constructora Norberto Odebrecht", informó la FGR sobre los políticos.

Fue durante el martes de esta semana que el juez de control de dicho reclusorio, Marco Antonio Fuerte Tapia, sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva justifica hecha a Lavalle por la portación de un brazalete con geolocalización, mismo que se le colocó la noche de ayer por las autoridades penitenciarias.

Del mismo modo se dio a conocer que la Fiscalía aprobó el estado de salud del ex senador para que pueda enfrentar sus proceso fuera de la cárcel; mientras que Fuerte Tapia solicitó a Lavalle la entrega de su pasaporte, además de que le prohibió salir del país, así mismo, deberá presentarse en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte cada 15 dìas para firmar un documento, que supuestamente, esta relacionado a su prisión preventiva.