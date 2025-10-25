Cerrar X
Nacional

Salsa irrumpe en la Suprema Corte antes del Himno Nacional

Un fragmento de '¿Qué culpa tiene el cielo?' sorprendió a ministros y asistentes antes de entonar el Himno Nacional en la Corte

  • 25
  • Octubre
    2025

Dicen que en la Corte se escuchan todas las voces pero también, al parecer, todos los géneros musicales. Antes de entonar el Himno Nacional en la sesión solemne de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el salón de plenos fue sorprendido con un fragmento de “¿Qué culpa tiene el cielo?”, de Marc Anthony.

Una salsa de despecho irrumpió justo cuando el secretario general de acuerdos, Rafael Coello Zetina, pedía ponerse de pie para escuchar el himno.

La escena fue tan breve como inolvidable. La traductora de señas apenas alcanzó a esbozar una sonrisa discreta; los ministros y magistrados intercambiaron miradas desconcertadas, y en el presidium el gesto fue de sorpresa contenida e incredulidad.

El sonido caribeño se impuso por unos segundos en el templo del protocolo judicial, hasta que la marcha solemne del Himno Nacional restituyó el orden.

Todo ocurrió al finalizar la sesión solemne del informe de labores de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien momentos antes presentó un balance sobre el papel del nuevo Poder Judicial.

En los pasillos, el episodio se comentó con humor contenido, como una anécdota que difícilmente se olvidará.


