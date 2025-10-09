SAT refuerza medidas para frenar creación de empresas falsas

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, presentó este jueves una serie de medidas para cerrar el paso a las empresas falsas y garantizar un “piso parejo” en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que los cambios buscan prevenir la evasión y fortalecer la recaudación sin afectar a los contribuyentes cumplidos.

Martínez Dagnino explicó que una de las principales acciones consiste en modificar el proceso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la emisión de la firma electrónica.

Antes, ambos trámites se otorgaban el mismo día, lo que facilitaba que empresas falsas iniciaran operaciones rápidamente.

“Ahora las empresas deben comprobar que el domicilio que registran es real, y no el de un socio o testaferro que pueda simular operaciones para evadir impuestos”, precisó el titular del SAT.

Cabe señalar que la autoridad busca mayor control sobre la facturación y la autenticidad de los contribuyentes, evitando que las llamadas “factureras” se infiltren en el sistema.

El funcionario recordó que la propuesta de reforma contra la venta de comprobantes fiscales falsos ya está en discusión en el Congreso, y se apoya en la reforma al artículo 19 constitucional, que tipifica la venta de facturas falsas como un delito grave.

“El procedimiento será más corto, no mayor a 24 días, y desde el inicio se podrá dar de baja el sello digital a quienes estén involucrados, siempre se respetará el derecho de audiencia del contribuyente”, explicó.

Martínez Dagnino advirtió que los socios, accionistas o representantes legales de empresas involucradas en la venta de facturas no podrán volver a registrar una nueva compañía.

Asimismo, quienes compren facturas falsas deberán corregir su situación fiscal, pues de no hacerlo también se les cancelará el sello digital.

“Estas medidas son para el beneficio de la población y para garantizar la justicia fiscal, buscamos un sistema tributario donde todos contribuyan de forma equitativa”, afirmó.

Prisión preventiva para evasores

Por otra parte, el titular del SAT adelantó que se propondrá prisión preventiva oficiosa para quienes participen en esquemas que dañen gravemente al fisco federal.

“Todas estas modificaciones están pensadas para proteger los recursos públicos y fortalecer la confianza ciudadana”, concluyó.

Comentarios