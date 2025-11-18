Cerrar X
Nacional

SCJN condena daños al edificio por grupos violentos infiltrados

El presidente de la Suprema Corte condenó los daños al edificio durante la marcha de la Generación Z ocasionados por grupos violentos infiltrados

  • 18
  • Noviembre
    2025

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, condenó los daños provocados al edificio histórico del máximo tribunal del país durante la marcha de la Generación Z, ocasionados por grupos violentos del bloque negro que se infiltraron en dicha movilización.

Al dar inicio a la sesión pública de hoy, Aguilar ofreció una disculpa por el retraso y explicó que ya había informado a las ministras y ministros sobre la afectación al inmueble.

“Quiero ofrecer una disculpa por el retraso de esta sesión pública. He informado a las ministras y ministros los daños que se ocasionaron a este edificio histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día sábado. Aprovecho para reiterar nuestra condena a estos actos de violencia y de daños que se hicieron al edificio sede de la Suprema Corte, hago un llamado a toda la ciudadanía y a la juventud para conducirse en los términos institucionales”, expresó el ministro presidente.

En su mensaje, Aguilar Ortiz subrayó que la Corte mantendrá su política de puertas abiertas y la disposición para entablar diálogo en cualquier situación.

“Hago un llamado a toda la ciudadanía y a la juventud para conducirse en los términos institucionales. Esta Suprema Corte ha mantenido y mantendrá las puertas abiertas y la disposición plena para dialogar cualquier situación, así es que no tiene lugar, no tiene cabida los actos de violencia que hemos vivido el día sábado pasado”, puntualizó.

Tras fijar esta postura, el presidente de la Corte dio la bienvenida a ministras y ministros y anunció el desahogo de la sesión pública programada para este día.


