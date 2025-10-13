SCJN donará salario y abrirá acopios para damnificados

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron este lunes que donarán parte de su salario, así como recursos del máximo tribunal, y abrirán centros de acopio para apoyar a las personas afectadas por las intensas lluvias en cinco estados del país.

Durante la sesión, el ministro Hugo Aguilar Ortiz pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas en Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Posteriormente, informó que el pleno de ministros acordó realizar una aportación económica para la compra de víveres, aunque no se precisó el monto.

“Vamos a hacer esta aportación en los días subsecuentes”, señaló.

Asimismo, convocó a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), incluidos tribunales, juzgados, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Organismo de Administración de Justicia, a sumarse a la colecta de víveres.

Se instalarán centros de acopio en los edificios de Pino Suárez número 2 y Revolución, en la Ciudad de México, además de sedes judiciales en los estados. Se recibirán principalmente agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de higiene personal, ropa para bebé, insumos médicos básicos, artículos de baño y herramientas de mano.

La SCJN también revisará recursos disponibles para reforzar la ayuda.

“Queremos solidarizarnos con esta lamentable situación que se está viviendo en distintos estados del país”, subrayó Aguilar Ortiz.

