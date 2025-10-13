Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T124255_027_bdac406a5b
Nacional

SCJN donará salario y abrirá acopios para damnificados

El ministro Hugo Aguilar Ortiz pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas en Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí

  • 13
  • Octubre
    2025

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron este lunes que donarán parte de su salario, así como recursos del máximo tribunal, y abrirán centros de acopio para apoyar a las personas afectadas por las intensas lluvias en cinco estados del país.

Durante la sesión, el ministro Hugo Aguilar Ortiz pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas en Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Posteriormente, informó que el pleno de ministros acordó realizar una aportación económica para la compra de víveres, aunque no se precisó el monto.

“Vamos a hacer esta aportación en los días subsecuentes”, señaló.

Asimismo, convocó a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), incluidos tribunales, juzgados, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Organismo de Administración de Justicia, a sumarse a la colecta de víveres.

Se instalarán centros de acopio en los edificios de Pino Suárez número 2 y Revolución, en la Ciudad de México, además de sedes judiciales en los estados. Se recibirán principalmente agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de higiene personal, ropa para bebé, insumos médicos básicos, artículos de baño y herramientas de mano.

La SCJN también revisará recursos disponibles para reforzar la ayuda.

“Queremos solidarizarnos con esta lamentable situación que se está viviendo en distintos estados del país”, subrayó Aguilar Ortiz.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

otan_ucrania_8bff8db60d
Analiza OTAN ampliar entrega de armas para Ucrania
G3_Oo2f_N_Wg_A_Ec_F_0_280e428d89
Venezuela ofrece apoyo a México tras inundaciones mortales
EH_UNA_FOTO_59_62838cd0cb
Tren Maya podría movilizar 4 millones de pasajeros al año en 2030
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_37304879ff
Localizan restos óseos durante jornada de búsqueda en Reynosa
EH_UNA_FOTO_516d1294ff
Oficinas de Reynosa operan con normalidad tras paro en el SAT
EH_UNA_FOTO_2_d191f19e68
Reynosa se solidariza con damnificados en Veracruz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×