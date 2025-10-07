SCJN se perfila como el mayor garante de certeza jurídica

El máximo tribunal del país se consolidará como el más grande garante de certeza jurídica, afirmó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz ante representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), durante un encuentro celebrado en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El mensaje, directo y contundente, buscó enviar una señal de confianza y estabilidad institucional al sector productivo en medio de un escenario de reformas y tensiones políticas.

Aguilar Ortiz aseguró que bajo su presidencia, la Corte trabajará para garantizar la legalidad, la justicia y el respeto pleno al marco constitucional, convencido de que la confianza se construye con hechos y con la aplicación estricta de la ley.

“La certeza jurídica se construye con la aplicación de la norma y el cumplimiento de ella”, expresó ante los líderes empresariales, acompañado por el presidente del CCE, Francisco Cervantes Díaz, y representantes de las principales cámaras del país.

Durante el encuentro, los empresarios reconocieron la labor de las ministras y ministros de la actual integración del Pleno, destacando su esfuerzo por mantener la independencia judicial y el equilibrio institucional. Aguilar Ortiz, por su parte, reiteró su disposición a mantener una Corte de puertas abiertas, con mecanismos permanentes de diálogo con los sectores sociales y económicos.

“Van a tener una Corte de puertas abiertas que implemente mecanismos de diálogo que mejoren la percepción para incrementar la confianza”, subrayó.

Los representantes del sector productivo coincidieron en que la Nueva Suprema Corte se ha convertido en un pilar esencial para la estabilidad jurídica, indispensable para la atracción de inversiones, la generación de empleo y el crecimiento económico sostenido.

El pronunciamiento de Aguilar Ortiz ocurre en un momento clave para la relación entre el Poder Judicial y los sectores económicos, donde la exigencia de certeza jurídica y respeto a la ley se coloca como una prioridad para fortalecer el Estado de Derecho y el desarrollo nacional.

Comentarios