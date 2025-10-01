Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2_508ebbf8f4
Nacional

Se aplaza audiencia contra el contralmirante Fernando Farías

La audiencia inicial del contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado como parte de una red de huachicol fiscal, fue pospuesta para el 20 de octubre

  • 01
  • Octubre
    2025

La audiencia inicial del contralmirante Fernando Farías Laguna —sobrino del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda— señalado como parte de una red de huachicol fiscal procedente de Estados Unidos en las aduanas marítimas, fue pospuesta por decisión judicial y quedó reprogramada para el 20 de octubre a las 9:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. 

El aplazamiento se concedió a petición de la defensa del militar, que solicitó un periodo adicional para analizar con mayor detalle los documentos y pruebas del expediente, por lo que el juez de control Mario Elizondo Martínez aceptó reprogramar la comparecencia.

Farías Laguna es señalado de participar en una organización integrada por marinos y agentes aduanales dedicada al tráfico de combustible a través de buques tanque, en el marco de una investigación federal sobre operaciones ilícitas en puertos y aduanas. 

Aunque el delito que se le atribuye contempla prisión preventiva oficiosa, el contralmirante cuenta con una suspensión judicial que impide su detención inmediata, aun si se resolviera vincularlo a proceso, medida otorgada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito.

En marzo, autoridades decomisaron 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, en operaciones en las que se mencionan actividades de los hermanos Farías. 

De igual forma, en Tampico se documentaron procedimientos irregulares donde se habrían simulado cargas legales mediante sustancias distintas en los muestreos. 

La reprogramación de la audiencia coloca el caso en un compás de espera hasta el 20 de octubre, fecha en la que se definirá si avanzan las imputaciones contra el alto mando naval por su presunta participación en la red de huachicol fiscal.


