Se cae parte de un escenario en CDMX; confirman siete lesionados

Este jueves, horas antes del inicio del concierto por el Día de las Madres en la Ciudad de México, una parte del escenario donde se iba a presentar la regia Alicia Villarreal, se cayó.

Al lugar, ubicado en la explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero, acudieron elementos de Protección Civil de la CDMX y servicios de emergencia.

Protección Civil compartió un comunicado acerca del colapso del escenario, donde confirmó que hay al menos siete personas heridas tras el desplome de la estructura.

"De forma preliminar se tiene registro de siete personas que resultaron afectadas, mismas que fueron atendidas inmediatamente en el lugar; dos de las personas fueron trasladadas para continuar recibiendo la atención médica correspondiente", se lee en el texto.

Las autoridades aseguraron que dicho incidente se debió a los fuertes vientos, porque a las 14:00 se había emitido una alerta amarilla.

"El colapso presentado en la explanada de la GAM fue como consecuencia de las fuertes rachas de viento registradas en la zona (...) La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó en un boletín que existía posibilidad de lluvias y vientos que alcanzarían hasta los 50 km por hora", dice el comunicado.

Por su parte, la Alcaldía Gustavo A. Madero descartó víctimas mortales en el accidente.

"No tenemos una sola pérdida humana que lamentar, eso es lo más importante para nosotros, la pérdida material o que si no pudimos darles el concierto queda en segundo plano (...) Fueron puros trabajadores de la empresa de montaje, eran los únicos que estaban en el lugar, no se colapsó el templete, solo la estructura que se fue a la parte de atrás", informó Janecarlo Lozano, alcalde de la Gustavo A. Madero.

Sin embargo, confirmó que dos de los heridos requirieron ser trasladados al hospital, pero no fueron reportados de gravedad.

Además de la "Güera Consentida", iban a estar presentes Ángela Carrasco y Ana Cirré al evento que estaba programado para comenzar a las 17:00 horas.

