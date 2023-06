Se destapa Xóchitl: 'dime loca, dime india'

La aspirante a la candidatura presidencial de Va por México le responde a Claudia Sheinbaum, luego de decir que no cualquier mujer puede ser presidenta.

Luego de que Claudia Sheinbaum dijera que no cualquier mujer puede ser presidenta, al saber que Xóchitl Gálvez será candidata a la presidencia de 'Va por México', la senadora respondió que le había dicho que no puede a la persona equivocada, a través de un video.

'Le dijiste que no puede a la persona equivocada. Dime loca, dime india, dime terca, pero nunca me digas que no puedo', expresó la aspirante a la candidatura presidencial en 2024.

En la grabación se aprecia a Gálvez contestar que Claudia tiene razón al decir que no cualquiera puede llegar a ser mandataria de México, argumentando que no puede quien no necesita que le ayuden, quien finge ser quien no es, quien no sueña y quien no tiene un propósito.

'No puede quien no tiene con qué; no puede quien necesita que le ayuden; no puede quien finge ser quien no es; no puede quien no cree; no puede quien piensa en ganar, sin pensar en competir; no puede quien no sueña; no puede quien no tiene un propósito', apuntó.

También Xóchitl expresa que ella vivió donde no se podía vivir y creció donde no se podía crecer.