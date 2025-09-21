Cerrar X
Se forma tormenta tropical Narda frente a Guerrero y Michoacán

Narda presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h

Durante las últimas horas de este domingo, las costas de Guerrero y Michoacán han visto la reciente formación de la tormenta tropical Narda.

Durante su más reciente informe, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la institución indicó que el centro de Narda se localizaba a 390 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 440 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El organismo también apuntó que Narda presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

El SMN también indicó que las bandas nubosas del ciclón podrían ocasionar lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros al este de Oaxaca y en el sur de Guerrero, así como la posibilidad de que estas lluvias también se presenten en Michoacán.

Se prevé que se presente viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Oaxaca y Guerrero.

Como parte de estas precipitaciones, el SMN destacó que estas podrían causar deslaves, incremento de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, y que los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que instan a que las autoridades estatales insten a la población a extremar precauciones por el viento y el oleaje elevado y atender las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil.

Esta es la tormenta tropical número 11 que se forma en el Pacífico nacional.


