Se manifiestan por el asesinato de Luis Enrique Ramírez

El cuerpo del periodista fue encontrado el jueves en una bolsa negra tras haber sido secuestrado un día antes

Culiacán, Sinaloa.-Decenas de periodistas y miembros de la sociedad civil se manifestaron la tarde de este viernes en la Catedral de Culiacán para exigir justicia por el secuestro y muerte del comunicador Luis Enrique Ramírez.

Alrededor de las 10 horas los manifestantes arribaron al centro de la ciudad, la mayoría de ellos pertenecían al gremio de la comunicación, portaban pancartas y fotografías del comunicador asesinado.

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Sinaloa ´7 de junio´ María de los Ángeles Moreno tomó el micrófono para exigir a las autoridades esclarecer el fallecimiento de Ramírez.

"A Luis Enrique Ramírez lo asesinaron y eso es algo terrible para el periodismo. No queremos que las autoridades lo vean como un expediente más, un periodista más. Exigimos en los hechos justicia, no palabras. Que no nos digan que esto no quedará impune, porque lo hemos escuchado cientos de veces. Los periodistas no somos un gremio privilegiado, somos parte de la sociedad y exigimos justicia", compartió Moreno durante la marcha.

Relató que Ramírez fue un gran periodista durante 40 años de trayectoria, enfocado a temas relacionados con la política y que "era una pluma privilegiada" que era reconocido por personalidades como la escritora Elena Poniatowska, compartió.

La Fiscalía continúa investigando si la muerte tuvo que ver directamente con venganzas o revanchas personales, pues en 2011 el periodista huyó del estado por temor a ser asesinado.

Ramírez se convirtió en el noveno periodista asesinado en México en lo que va del 2022.