Se pelean clientes por cajas de plástico en oferta

Las cosas se salieron de control en una tienda cuando pusieron en oferta unas cajas para almacenamiento de plástico negras con tapa amarilla.

Los supermercados que cuentan con la dinámica de membresías para sus clientes se han popularizado en los últimos días.

Esta membresía les permite tanto el ingreso a la sucursal, como los beneficios de algunas ofertas o ventas especiales.

Una de las características de estos establecimientos es la venta al mayoreo y sus ofertas. Si bien a todos nos gusta pagar menos por un producto cuando se sabe que tiene un elevado costo originalmente, las cosas se salieron de control en una tienda cuando pusieron en oferta unas cajas para almacenamiento de plástico negras con tapa amarilla a un costo de 150 pesos cuando su precio normal ronda los 400 pesos mexicanos.

¡Una ganga! Los clientes no lo pensaron dos veces y llevaron en sus carritos varias cajas de plástico, uno incluso se llevó hasta seis según se pudo constatar en un video en redes.



De acuerdo con la usuaria en TikTok (claysma) los hechos se registraron en una tienda ubicada en Mexicali, Baja California.



'Peleando por las cajas' dice el texto que acompaña el video con el audio de Bob Esponja '¿Qué es eso?', sin embargo, no se ve a gente peleando por ganar las cajas aunque la usuaria asegura que sí ocurrió, pero no grabó el momento.



El video se hizo viral con más de un millón de reproducciones.



Por su parte, los usuarios señalaron que no era realmente una oferta y que en otras tiendas estaban más baratas. Otros reclamaron que los usuarios quisieran 'agandallar' la mayor cantidad de cajas.



Otro de los reclamos de los clientes es que algunas personas acaban con la mercancía diaria de pasteles, pays y galletas para la reventa, sin embargo, esta práctica es defendida por otras personas al asegurar que se trata de una tienda mayorista.

Con información de info7.mx